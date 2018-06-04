В Вилейском районе в ДТП погиб трехлетний ребенок

Мать погибшего рассказала, что отвлеклась во время движения на мобильный телефон.

Фото sk.gov.by

Вечером 3 июня в Вилейском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

По предварительным данным, опубликованным на сайте Следственного комитета, 35-летняя жительница Минска на автомобиле Ford вблизи деревни Жары не справилась с управлением, съехала в кювет, где столкнулась с деревом.

В результате аварии погиб трехлетний сын водительницы. Он находился на заднем сидении в детском удерживающем кресле. Ее десятилетний сын с тяжелыми травмами госпитализирован.

Как пояснила женщина, она отвлеклась от управления и потеряла контроль над авто, пытаясь подключить зарядное устройство мобильного телефона к прикуривателю. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека.

Следователи обращаются с просьбой к гражданам, которые располагают значимой информацией, записями видеорегистратора с места происшествия, обратиться в Вилейский районный отдел Следственного комитета по адресу: г. Вилейка, ул. 1 Мая, 52, или по телефонам: 8 (01771) 5-30-74, 8 (01771) 5-60-83.