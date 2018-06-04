.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
БАТЭ назначил и.о. главного тренера
Хапун на Зыбіцкай: ноччу ў суботу народ масава вывозілі аўтазакамі ў аддзяленне міліцыі
Белорусский разработчик вошел в число крупнейших IT-бизнесов России
В Вилейском районе в ДТП погиб трехлетний ребенок
Под Могилевом мужчина плавал с дочерью — и начал тонуть. Рыбаки не сразу поняли, кого спасать
ЛГБТ-активистку будут судить за акцию «Сами вы подделка»
Как выглядит благодарность для избранных от Путина после выборов. Фотофакт
Сколько платят медикам и учителям, зарплаты которым требует поднять Лукашенко
В Орше парень вышел из клуба и пропал. Тело нашли через 12 дней в Днепре
Похолодает, на торфяниках ожидаются заморозки
Белорусский трактор перед сотней индусов сразился с индийским. И победил
Сравнение дня. Как «Россия» прифотожабила Киму улыбку
Генпрокуратура рассказала, к чему готовиться бытовым хулиганам
Войнович рассказал, как Путин мог стать великим реформатором
Извержение вулкана в Гватемале, которое унесло жизни 25 человек. Фотофакт
История спасения туристки, которая провела четыре дня в пустыне
Семашко: «В планах 40-70 тысяч электромобилей произвести и продать»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Почему дача убивает
Топ-8 ироничных комментариев об удивлении Лукашенко помощником-«бандитом»
«Бей всех советских…» Борисовский голодный бунт
В Кыргызстане погибла «Миссис мира-2018»
Латынина: «Украинская пропаганда гораздо больше походит на правду, чем русская»

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Спасать рядового Абрамовича не стали, предложив ему с коллегами выходить из окружения самостоятельно»
500 тысяч камер. Власти смогут онлайн следить за перемещениями и идентифицировать любого
Новый глава БРСМ рискует потерять организацию
Почему в истории с задержанием помощника Лукашенко меньше всего думается про коррупцию
Экономист о cнижении цен: «Разовый приятный сюрприз»
«Сколько я «поднял» за ночь работы в Uber»: рассказ водителя
5 фактов о Ровнейко – помощнике президента, задержанном за взятку в 200 тысяч долларов
Пушкін: «Надакучыла на Дзень Волі трапляць у турму»
Как Сталин расправился с инвалидами войны
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Активисты начинают круглосуточную акцию в Куропатах в знак протеста против открытия ресторана
На минской заправке продают мясо почти по 100 рублей за кило
Как бывшая жена Путина зарабатывает и тратит деньги после развода
Нескучная весна: столетие БНР и хоккейный облом
Сара едет. На Бали!
Лукашенко угостил замглавы Китая уткой не по-пекински
Город, где об изображение Путина вытирают ноги
Рыцарские бои, букеты из одуванчиков и танцы на полянцы: «Гальшанскі замак-2018»
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Скандалы
04.06.2018
Салiдарнасць
В Вилейском районе в ДТП погиб трехлетний ребенок

Мать погибшего рассказала, что отвлеклась во время движения на мобильный телефон.

Фото sk.gov.by

Вечером 3 июня в Вилейском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

По предварительным данным, опубликованным на сайте Следственного комитета, 35-летняя жительница Минска на автомобиле Ford вблизи деревни Жары не справилась с управлением, съехала в кювет, где столкнулась с деревом.

В результате аварии погиб трехлетний сын водительницы. Он   находился на заднем сидении в детском удерживающем кресле. Ее десятилетний сын с тяжелыми травмами госпитализирован.

Как пояснила женщина, она отвлеклась от управления и потеряла контроль над авто, пытаясь подключить зарядное устройство мобильного телефона к прикуривателю. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека.

Следователи обращаются с просьбой к гражданам, которые располагают значимой информацией, записями видеорегистратора с места происшествия, обратиться в Вилейский районный отдел Следственного комитета по адресу: г. Вилейка, ул. 1 Мая, 52, или по телефонам: 8 (01771) 5-30-74, 8 (01771) 5-60-83.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 1 (оценок:1)
Главное
«Происходящее в Грузии обязательно коснется всех стран с авторитарными режимами»
На сколько Семашко забегает вперед с электромобилями
Выкладчык Вайсковай акадэміі: Наш старажытны герб «Пагоня» мае безумоўна ваенны складнік
Канкан для Хрущева: «В Советском Союзе мы привыкли любоваться лицами, а не задницами!»
История спасения туристки, которая провела четыре дня в пустыне
6 не самых очевидных признаков того, что он козел


Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY