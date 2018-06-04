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Под Могилевом мужчина плавал с дочерью — и начал тонуть. Рыбаки не сразу поняли, кого спасать
Трагедия произошла накануне днем на Днепре, вблизи урочища Дубки Быховского района.
44-летний мужчина и его 9-летняя дочь ловили рыбу на затоке. После решили искупнуться. Отец плыл впереди, ребенок — следом. В какой-то момент девочка заметила, что папа скрылся под водой и не появляется на поверхности.
— Перепуганный ребенок стал звать на помощь. Зов услышали мужчины, рыбачившие неподалеку, рванули к ребенку. Думая, что спасать надо малышку, вытащили ее на берег, — рассказала официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк. — Когда же она объяснила, что тонула не она, а отец, кинулись искать его. Увы, безрезультатно.
Тело мужчины чуть позже достали из водоема сотрудники ОСВОДа. Помочь ему было уже невозможно.
Быховский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту гибели человека.
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