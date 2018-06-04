ЛГБТ-активистку будут судить за акцию «Сами вы подделка»

В отношении Виктории Биран составлено три протокола в трех РОВД Минска.

Фото Виктории Биран, Facebook

ЛГБТ-активистку Викторию Биран будут судить за акцию «Сами вы поделка». В конце мая она получила из суда Московского района SMS-извещение о дате рассмотрения ее дела. В суд ей нужно явиться 6 июня.

Как сообщил на своей странице в Facebook координатор проекта MAKEOUT Николай Антипов, минская милиция пошла дальше — в отношении Виктории составлены еще два протокола:

«МВД не собирается оставлять Вику в покое и хочет, чтобы проблемы ЛГБТ-сообщества стали больше видимыми в обществе. Если вы не помните, то Вика Биран сделала несколько фото на фоне зданий Парламента, МВД и КГБ в руках с плакатом «Сами вы подделка». Ее вызвали по повестке в Московское РУВД, где составили протокол и обвиняют в «проведении массового мероприятия – одиночный пикет». Теперь дело отправили в суд.

Но после Московского РУВД, Вика получила повестки еще от Центрального и Ленинского РУВД. Все также хотят составить протокол и отправить дело в суд.

Дело в том, что Вика сделала три отдельные фото возле каждого здания, и так получилось, что вторглась в границы трех районов, в которых правит свое РУВД».

На данный момент активистка не может участвовать в суде, так как находится в США в рамках трехнедельной программы профессионально-культурного обмена Community Connections.

Перед отлетом из страны Виктория Биран вместе с юристом составила обращение в суд с просьбой предоставить ей возможность участвовать в процессе, и в связи с этим перенести рассмотрение дела.