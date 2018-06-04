«Происходящее в Грузии обязательно коснется всех стран с авторитарными режимами»

В Тбилиси пятый день проходят массовые протесты, вызванные убийством подростков.

Фото Общественное телевидение Грузии

В Тбилиси с 31 мая продолжаются массовые протесты, вызванные судебным решением по делу об убийстве двух подростковв декабре 2017-го. Их инициировал отец одного из убитых, 16-летнего Давида Саралидзе.

Как сообщает «Настоящее время», ученики 51-й тбилисской школы 16-летние Давид Саралидзе и Леван Дадунашвили погибли от ножевых ранений во время групповой разборки в центре Тбилиси.

По версии следствия, между группой подростков произошел спор сначала в стенах школы. В драку конфликт перерос уже на улице. Одному из школьников нанесли более 10 ножевых ранений.

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В качестве подозреваемых оказались двое несовершеннолетних. Прокуратура обвиняла обоих в групповом убийстве Саралидзе, а одного из них — в убийстве Дадунашвили.

31 мая тбилисский суд признал одного из подозреваемых виновным в умышленном убийстве Дадунашвили. Второму обвиняемому в этом деле суд переквалифицировал вину, признав его виновным не в убийстве, а в попытке умышленного убийства. Обоих признали невиновными в групповом убийстве Давида Саралидзе.

Отец 16-летнего Давида Заза Саралидзе заявил, что прокуратура вела расследование необъективно. По его версии, ранения его сыну нанесли по меньшей мере четыре человека.

Фото Общественное телевидение Грузии

Отец погибшего школьника уверен, что прокуратура покрывает убийц и причастных к делу, в том числе и бывшего сотрудника прокуратуры Мирзу Субелиани, отца одного из школьников, который, по версии прокуратуры, проходит в деле в качестве свидетеля.

Сразу после объявления судебного решения Заза Саралидзе инициировал акцию протеста с требованием отставки главного прокурора страны Ираклия Шотадзе.

— Убийцы моего сына не наказаны! Кто убийцы моего сына? Всю Грузию прошу поддержать меня! — обратился к журналистам после приговора отец Давида Саралидзе.

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В результате прокурор написал заявление об отставке. Но протесты после этого не прекратились. Вечером 31 мая они направились к зданию парламента, прозвучали требования об отставке премьер-министра Георгия Квирикашвили. Попытка чиновника выйти к протестующим закончилась неудачно: толпа освистала его, в премьера полетели бутылки.

Тем не менее, премьер-министр направил в МВД дело об убийстве подростков для повторного расследования и поручил курировать его лично главе ведомства.

— Как только я пойму, что моя отставка поможет стране или разрядит ситуацию, я не буду думать ни минуты. Сегодня такой ситуации нет. Повторяю, для меня главное, чтобы мы дали ответы на вопросы общественности и была сохранена стабильность, — заявил Георгий Квирикашвили.

2 июня акцию протеста поддержали оппозиционные силы Грузии — «Единое национальное движение», «Новая Грузия», Национально-демократическая партия, Лейбористкая партия и движение «Государство для народа». Участники протестов перекыли проспект Руставели.

Акции предшествовали переговоры в офисе «лейбористов». По его итогам политики заявили, что смена власти станет основным требованием акции. Оппозиция заявила о намерении ежедневно проводить в Тбилиси акции до тех пор, пока все требования не будут выполнены.

Альтернативная акция — «без политики»

Фото Общественное телевидение Грузии

В столице Грузи также прошла альтернативная акция протеста, сообщает Newsgeorgia.ge. Ее участники собрались под лозунгом «Восстановим справедливость без политики». Представители ультра-ортодоксальной общественной организацией «Союз православных родителей», а также другие участники акции призвали Зазу Саралидзе отмежеваться от бывшей правящей партии «Единое национальное движение», с которой они находятся в конфронтации.

В ответ отец погибшего заявил, что сам попросил о помощи все политические партии, и что для него не имеет никакого значения, о какой политической силе идет речь:

— Я увидел, что друзья моего сына стоят здесь. Я всегда буду стоять там, где стоят друзья моего ребенка. Никто не сможет ввести меня в заблуждение. Я использую все средства для того, чтобы разрушить эту систему и восстановить справедливость.

Ганапольский: «Видимо, это будет захватывать все новые страны и это нельзя предотвратить»

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Российско-украинский журналист Матвей Ганапольский увидел в грузинских событиях знак для стран с авторитарными режимами. Об этом он написал в блоге на «Эхо Москвы». Приведем фрагмент комментария:

— Обратим внимание на эти слова: «разрушить систему». Тут интересный вопрос — а какую систему, что за система? Разрушить парламентскую ветвь власти, разрушить правительство, то есть, исполнительную ветвь власти? Нет, наверное, дело не в этом. К тому же набирает популярность оппозиция — это бывшая партия Саакашвили.

Но опять же, не в этом суть. Отец убитого подростка сказал «разрушить систему». Люди стоят и хотят смены власти. Просто хотят, чтобы те, кто сейчас у власти, чтобы они ушли. То есть, я подчеркнул бы в этой ситуации, что мы после Армении видим новый пример, когда вроде бы из-за малосущественного повода, — конечно, я имею в виду не смерть подростков, а просто некий факт, — не обращая внимания на уже сделанные отставки, народ стоит на площади и требует ухода всей власти.

А ведь это странно, не так ли? Ибо вроде бы виновные в данном происшествии уже поплатились своими должностями. Но оказывается, мы забыли, что начался этот процесс с так называемой «арабской весны» — помните, сразу несколькими арабскими странами прокатилась волна просто бунта молодежи против стариков у власти. Даже не стариков, — скажем так, — по возрасту, а традиционной старческой политики.

Пашинян в Армении тоже не пацан, но он предложил полную перезагрузку власти в Армении. Думаю, и в Грузии возникает что-то такое подобное.

Оно, конечно, сейчас выглядит местечковым и иррациональным по задаче, но заметна общая тенденция: народ собирается по какому-то факту, а потом все переходит к общей смене власти в стране. Ну, по лозунгам, — скажем так, — призыв к общей смене власти.

Видимо, это будет захватывать все новые страны и это нельзя предотвратить, ибо никакая власть не может предугадать, из-за чего это вспыхнет. А силой душить это не получится, ибо выйдет еще больше народа.

Сейчас нужно, на мой взгляд, наблюдать за Грузией, но это обязательно коснется всех стран с авторитарными режимами — видимо, новое поколение не терпит нынешней системы власти, а им только дай повод.