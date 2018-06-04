Канкан для Хрущева: «В Советском Союзе мы привыкли любоваться лицами, а не задницами!»

Иногда эпизоды могут рассказать о человеке или явлении не меньше обстоятельных исследований.

Дело было в 1959 году. Во время визита Никиты Хрущева в США, в Голливуде как раз снимался фильм «Канкан». Главного коммуниста пригласили понаблюдать за этим процессом. Что из этого вышло, поведал личный переводчик советского руководителя Виктор Суходрев:

«Во время танца [Хрущев] никак не выражал своего отношения. По окончании — вежливо поаплодировал. А потом весело и непринужденно разговаривал с артистами: пожимал руки, благодарил.

Но на выходе, когда к нему прорвались корреспонденты и стали спрашивать, как ему все это понравилось, он вдруг нахмурился и сказал, что, с его точки зрения и с точки зрения советских людей, это — просто аморально. Правда, он добавил, что зря хороших девушек заставляют делать плохие вещи на потеху пресыщенной, развращенной публике. «В Советском Союзе мы привыкли любоваться лицами актеров, а не их задницами!», — заявил Хрущев».

Эта история одновременно демонстрирует ханжество, царившее в СССР, и лицемерие руководителя компартии, который в узком кругу позитивно реагировал на продемонстрированное ему эротическое действо, а на публике клеймил его позором. Кстати, именно двуличие на самых разных уровнях стало одной из главных причин краха Советского Союза, вожди которого лгали о реальном положении дел даже самим себе…

Этот материал подготовлен в рамках проекта «СССР: как это было на самом деле»