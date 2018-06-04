Сколько платят медикам и учителям, зарплаты которым требует поднять Лукашенко

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04.06.2018
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Зарплаты бюджетников, по планам правительства, должны к концу этого года быть не ниже 80% от средней зарплаты по Беларуси.

Это приблизительно 730 рублей, если ориентироваться на апрельские получки. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие зарплаты получали в апреле работники бюджетных организаций.

В апреле все бюджетники получали в среднем 719,1 рубля. Это на 6,3 рубля, или на 0,9% больше, чем в марте.

Так, в здравоохранении в целом по стране в апреле зарабатывали 722,3 рубля. При этом врачи — 1131,8 рубля, а средний медперсонал — 714,7 рубля.

В образовании средние апрельские заработки составили 635,8 рубля. Профессоры и преподаватели зарабатывали 1113,8 рубля, а учителя — 774,2 рубля.

Как прожить белорусу на 3,5 рубля в день?

 
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