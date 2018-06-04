В Орше парень вышел из клуба и пропал. Тело нашли через 12 дней в Днепре

24-летний житель Орши Дмитрий Алейников пропал 20 мая.

Около часа ночи он вышел из клуба «КлубНИКА» на улице Красноармейской, отправился в неизвестном направлении и пропал. Парня разыскивали милиция и волонтеры поисково-спасательного отряда «Ангел».

1 июня тело молодого человека нашли в Днепре в районе деревни Зубово Оршанского района. Клуб, где отдыхал парень, расположен примерно в километре от реки.

Правоохранители выясняют, что произошло.

— На теле молодого человека не было видимых телесных повреждений. Назначена судебно-медицинская экспертиза, — сообщила TUT.BY официальный представитель Следственного комитета по области Светлана Сахарова.

Ранее Оршанский межрайонный отдел СК возбудил уголовное дело по факту исчезновения молодого человека.