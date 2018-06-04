Похолодает, на торфяниках ожидаются заморозки

Прогноз погоды на ближайшие дни.

5 июня похолодает, ожидается переменная облачность. В отдельных районах страны кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +6..+12°С, максимальная днем +14..+19°С; в южных районах ночью +13..+17°С, днем +20..+22°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает сайт Гидрометцентра.

6 июня ожидается облачно с прояснениями. Ночью по северу, днем местами по северо-восточной половине страны кратковременные дожди. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +2..+8°С, на торфяниках Брестской области возможны слабые заморозки до 0..-2°С; максимальная днем +14..+19°С, по юго-западу +20..+22°С.

7 июня ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +2..+8°С, на торфяниках Полесья возможны слабые заморозки до 0..-2°С; максимальная днем +17..+24°С.