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04.06.2018
Белорусский трактор перед сотней индусов сразился с индийским. И победил

На YouTube-канале PB—Tractor Stunts появился ролик о поединке тракторов «Беларус 510» и Sonalika 750.

Как свидетельствует подпись под видео, снято оно в индийском штате Пенджаб, сообщает belmir.by.

Две сельхозмашины, развернутые в разные стороны и сцепленные вместе, по взмаху флажка начинают тянуть друг друга, используя всю свою мощность. Соревнование состояло из двух единоборств, оба из них выиграл белорусский трактор.

Как сказано на сайте МТЗ, модель «Беларус 510» имеет двигатель без турбонаддува мощностью 57 лошадиных сил, девять передних и две задних передачи, два ведущих колеса. Предназначен для различных сельхозработ.

 
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