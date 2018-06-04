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Комментарии
04.06.2018
Войнович рассказал, как Путин мог стать великим реформатором

Но двадцать лет назад что-то пошло не так.

– Это 99-й год, конец 99-го года. Или, может быть, 2000-й. я считаю, что, когда пришел к власти наш президент, у него был выбор, – рассуждает российский писатель Владимир Войнович на Эхе Москвы. – Выбор был замечательный просто, потому что ему надо было подтолкнуть. Ну, народ у нас был готов к другому пути. Но он обратился к этим замшелым каким-то ветеранам примерно моего возраста и старше. Он спросил их, хотят ли они петь этот гимн перелицованный, как у Окуджавы пиджак в песне о перелицованном пиджаке. Значит, много раз перелицованный. Если бы он спросил – «Глинку будете петь?», они бы сказали – «Конечно». Они бы пели Глинку. А с этого гимна все началось. И пошли мы, пошли, пошли вот в обратную сторону неизвестно зачем.

А если б пошли другую сторону, то он был бы великим реформатором. Он был бы только великим реформатором, потому что не великие реформы не могли бы быть. Великим реформатором, оставил бы след в истории, ушел бы с честью, перешел бы на другую работу, может быть, возглавил бы…

ООН возглавил бы. Получил бы Нобелевскую премию. И мы аплодировали такому развитию событий. Но пошло…

 
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