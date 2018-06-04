Семашко: «В планах 40-70 тысяч электромобилей произвести и продать»

Правительство Беларуси стимулирует потребление электроэнергии в Беларуси, в том числе через использование электротранспорта.

Оценивая увиденное на выставке Белорусского промышленного форума, заместитель премьер-министра Владимир Семашко особо отметил активное развитие в стране электротранспорта, как электробусов, так и легковых автомобилей, со ссылкой на ОНТ пишет БЕЛТА.

— В планах стоит 40−70 тыс. автомобилей произвести и продать, — отметил он. — Мы сейчас стимулируем потребление электроэнергии. Разработана программа поглощения образовавшегося профицита в том числе через продвижение использования электротранспорта.

При этом Семашко подчеркнул, что подготовлен проект указа, предполагающего меры для увеличения продаж электромобилей:

— Думаю, в ближайшие дни он будет внесен в Администрацию президента. Но надо еще создать инфраструктуру зарядных станций. Чтобы они располагались с интервалом не более 100 км.

Напомним, в 2019 году планируется запустить первый блок Белорусской АЭС, второй блок должен заработать к концу 2020 года.

Также отметим, в конце прошлого лета Александр Лукашенко дал чиновникам и разработчикам отечественных электрокаров рекомендации, а «белорусский Илон Маск» Владимир Семашко вскоре заявил, что «в ближайшие три-четыре года у нас электромобиль будет не просто игрушка, а будет реальное внедрение».

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