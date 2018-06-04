Павловский: Лукашенко умело использует страх перед «русской неопределенностью»

Директор фонда эффективной политики Глеб Павловский прокомментировал ситуацию в Беларуси.

Читателей татарстанского «БИЗНЕС Online», на сайте которого проходила онлайн-конференция политолога, интересовали в том числе центробежные процессы в СНГ и уход постсоветских стран от России. Один из пользователей напрямую спросил, будет ли майдан в Беларуси?

— Что до постсоветского пространства, то ситуация плохая. Россию после 2014 года стали бояться, — ответил Павловский. — Нас если не любили, то признавали, пока мы были сильной и экономически мощной стабильной державой. Но никто не пойдет за нами воевать с Западом. Зачем им это?

Беларусь — это вообще другая ситуация, там очень сильный фактор Лукашенко, который умело использует страх перед «русской неопределенностью». Особенно перед неопределенностью нашего будущего, ради консолидации вокруг своей личной власти.

В то же время там своеобразный режим. Я не могу представить Путина на рекламе тапочек, а вот Лукашенко с плаката в моем подъезде зовет покупать белорусскую обувь... Он стал популистом раньше Путина, и майдан им не светит.

Также Павловский отметил: «Чтобы сохранить союзника, его надо холить и постоянно облизывать. Его надо любить, демонстрировать к нему уважение. Учитесь работать у американцев».

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