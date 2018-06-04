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04.06.2018
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Даст ли Европейский банк денег Лукашенко?

Почему иностранцы не спешат инвестировать в белорусскую экономику.

Сегодня начинается четырехдневный визит в Беларусь вице-президента Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Алена Пию. Он встретится с Александром Лукашенко, а также с вице-премьерами правительства: Владимиром Семашко и Василием Матюшевским, руководством деловых кругов, банков.

Ожидается, что во время визита будет подписано несколько проектных соглашений в государственном и частном секторах.

Вообще, как недавно заявил Владимир Семашко, Беларусь обсуждает с европейским банком возможности увеличения инвестиций до 0,5−1 млрд долларов в год.

Сбудутся ли эти надежды?

— Сразу можно сказать, что эти цифры завышены, — считает доктор экономических наук профессор Борис Желиба. — Подобного масштаба финансирования можно ожидать от Международного валютного фонда. У ЕБРР возможности всегда были скромнее.

Эксперт напоминает, что раньше Европейский банк реконструкции и развития выделял средства под бизнес-проекты, которые на конкурсной основе выигрывали исключительно частные фирмы:

— В последнее время кредиты ЕБРР носили больше экологический характер, поэтому ожидать вдруг такого всплеска, вряд ли, стоит. Я лично очень сомневаюсь в таких объемах, о которых заявляет вице-премьер правительства.

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