Шэрон Стоун: «Не желаю, чтобы меня хватали за грудь, но не буду делать драму из того, что кто-то похлопает меня по попе»

Актриса Шэрон Стоун провела грань между домогательствами и флиртом.

— Меня тут недавно насмешил один ведущий ток-шоу, когда на полном серьезе поинтересовался, пытались ли меня когда-нибудь сексуально домогаться, — заявила звезда «Основного инстинкта» и «Вспомнить всё» в интервью «7 дням». — Я смеялась до слез и не могла остановиться.

Боже мой! Я пришла в этот бизнес 40 лет назад! Бывшая модель, блондинка! Из ниоткуда! Без связей и поддержки! Да я видела все на свете! Разве это не очевидно?

Поэтому я, конечно, восхищаюсь актрисами, которые не побоялись начать кампанию против всех этих гнусностей. Риз Уизерспун — моя героиня. Ведь она одна из первых организовала движение, к которому присоединяется каждый день все больше и больше людей. И уже происходят потрясающие изменения в системе отношений между актрисами.

До сих пор было так: все знали, кто с кем спал, с чьим мужем и с чьим любовником, происходило ли это одновременно с той и с этой, и все в таком духе. Мужчины полагали, что в процессе их идолизации нам безумно нравилось ненавидеть и подкалывать одна другую.

А сейчас на площадке или на красной дорожке мы с коллегой можем позволить себе дружеский и честный разговор о проблемах, выразить свое сочувствие открыто, наконец! Еще недавно делать это было категорически нельзя!

Меня с моим острым языком и независимым характером вечно предупреждали: «Не делай это. Не говори то. Тот человек может приревновать тебя, и они сплотятся против тебя, и у тебя будут проблемы»...

Все это насаждалось и цвело буйным цветом — никакого даже намека на дружеские союзы между актрисами! Но джинна выпустили из бутылки, и теперь его уже туда не загонишь. Я считаю, что мужчины должны научиться публично извиняться.

Лично я готова принять их извинения, если они сделаны с соответствующим уважением, и готова уважать смелость этих мужчин. Но я вовсе не хочу в процессе нынешних перемен потерять всю красоту и прелесть флирта.

Лично я, например, отчаянно флиртую с 80-летним хранителем клюшек и спортивного инвентаря там, где я играю в гольф. И я знаю, что этот флирт дает ему хорошее настроение на весь день! Нельзя забывать, как много радости приносят в нашу жизнь эти игры.

Разумеется, я не желаю, чтобы кто-то хватал меня за грудь. Но я не буду делать драму из того, что кто-то похлопает меня по попе.

Нельзя исключить сексуальные игры из реальности. Разве это не одна из причин, которая поднимает нас утром с постели?

Шэрон Стоун: «Никогда не занимайся сексом с тем, у кого больше проблем, чем у тебя»

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