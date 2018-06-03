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03.06.2018
Алена Антонова
Как министр труда оценила размер пособия по безработице

Чем-то это напоминает эпохальную фразу «денег нет, но вы держитесь!»

Министр труда Ирина Костевич на встрече в парламенте, прошедшей на этой неделе, ответила на вопрос депутата Анны Канопацкой о том, как будет повышаться пособие по безработице.

— Я согласна, что 27 рублей — это маленькое пособие, — признала Ирина Костевич. — Но неправильный сегодня подход — изыскивать на это средства из бюджета.

Министр труда Ирина Костевич, Фото Ольга Шукайло, TUT.BY

По мнению министра труда, в Беларуси надо развивать способы поддержки нетрудоустроенных, в том числе вводить страхование от безработицы. Однако это нагрузка на бизнес, поэтому данный вопрос стоит рассмотреть в следующей пятилетке, приводит слова Костевич TUT.BY.

В отличие от своей предшественницы Марианны Щеткиной, Ирина Костевич хотя бы владеет информацией о размере пособия по безработице.

Но судя по ее заявлению, решать проблемы безработных собирается не раньше следующей пятилетки. До этого времени, надо полагать, безработные не вымрут, пытаясь выжить на сумму, меньшую, чем полдоллара в день. (Средний размер пособия на одного безработного в апреле сократился до 27,5 рубля – прим. «С»).  Для сравнения: в соответствии со стандартами ООН в мире установлена черта бедности на уровне 5 долларов в день.

Ниже падать уже некуда, но кого это волнует?

«27 рублей — этого мало даже коту», — пишут пользователи на форуме talks.by.

Размер пособия по безработице люди сравнивают с узаконенным Освенцимом.

«Судя по тому, с какой скоростью решается этот вопрос, чиновники рассчитывают, что проблема «рассосется» сама: или умрут от голода, или уедут из страны», — высказываются форумчане в адрес тех, кто рассуждает про жизнь на 27 рублей в месяц, имея домик в Дроздах.  

 
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