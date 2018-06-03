Жуковский: «Меня называют чуть ли не тираном»

Главными действующими лицами в 10-м туре чемпионата Беларуси по футболу стали главные тренеры.
Сперва коуч минского «Динамо» Сергей Гуренко заявил, что ему «надоело бомжевать». Затем поражение БАТЭ от «Городеи» обернулось отставкой Олега Дулуба.
Ислочь – Смолевичи – 1:0 (Холодинский, 69)
И, наконец, главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский раскрыл секрет успеха в воскресном матче (цитируется по «Прессболу»): «Меня за глаза называют чуть ли не тираном и если я говорю футболисту, что он играет в той, или иной позиции — он будет играть четко. А сегодня хотел Комаровского отправить играть нападающим, а Холодинского выпустить крайним вингером, но Александр мне сказал: "Леонидыч, можно я нападающим, я чувствую их свободные зоны". Этим он застал меня врасплох и я сказал: «Ок, Саня, если готов — забивай!»
Торпедо-БелАЗ – Слуцк – 2:0 (Юсов, 6, Мышенко, 25)
По итогам первой трети чемпионата турнирная таблица выглядит так:
1. БАТЭ – 25
2. Динамо Мн – 23
3. Витебск – 20
4. Шахтер – 18
5. Неман – 18
6. Торпедо-БелАЗ – 15
7. Слуцк – 15
8. Динамо Бр – 12
9. Днепр – 10
10. Луч – 9
11. Ислочь – 12
12. Торпедо – 7
13.Минск – 7
14. Смолевичи – 7
15. Городея – 7
16. Гомель – 7
Матчи 11-го тура состоятся 11-13 июня.