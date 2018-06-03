Литовцы пьют больше, а курят меньше белорусов

Потребление сигарет в Литве сократилось на 6.4% - до 1202 сигарет в год на человека. При этом в стране курит 29% людей. То есть, средний курильщик выкуривает чуть больше 10 сигарет в день.

Беларусь обгоняет Литву по этому показателю почти в два раза. Потребление сигарет в Беларуси – больше 2000 штук на человека. Постоянно курит в нашей стране 25% взрослых, согласно новым данным Белстата. При этом постоянно курят только 8.8% женщин и 43.9% мужчин.

Из исследования Белстата также следует, что 7% белорусов употребляют крепкий алкоголь не реже трех раз в неделю, а 23.5% не реже трех раз в неделю пьют пиво. По данным ВОЗ, в нашей стране на человека в год приходится 11.2 литра алкоголя.

Недавнее аналогичное исследование у соседей показало, что регулярно выпивают 23% литовцев, сообщает Delfi. Употребления алкоголя на душу населения по данным ВОЗ в Литве – 15 литров на человека в год.