Грузчики московского аэропорта украли у нигерийского форварда 11 тысяч долларов

Чемпионат мира по футболу в России еще не начался, а скандалы уже стартовали.

Двое грузчиков московского аэропорта «Шереметьево» задержаны по подозрению в краже 11 тысяч долларов у пассажира, сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Пострадавшим оказался известный нигерийский футболист Нванкво Кану. Он транзитом через Москву прилетел в Калининград на матч звезд ФИФА и звезд России.

Кану известен по выступлениям не только за сборную Нигерии, но также за лондонский «Арсенал», амстердамский «Аякс» и миланский «Интер». Карьеру игрока он завершил 6 лет назад.

В Калининграде сборная Нигерии проведет матч чемпионата мира против команды Хорватии 16 июня.