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Спорт
03.06.2018
Михаил Миронович
БАТЭ впервые в истории уволил главного тренера

Лидер чемпионата Беларуси по футболу уволил главного тренера Олега Дулуба.

Ранее борисовский БАТЭ никогда не увольнял наставников: все уходили по собственному желанию и по окончании сезона. Да и вообще в этом клубе за 22 года существования сменилось лишь 5 тренеров:

Юрий Пунтус проработал почти 9 лет;

Игорь Криушенко – 3 года;

Виктор Гончаренко – 6 лет;

Александр Ермакович – 4 года;

Олег Дулуб – 5 месяцев.

В январе, сразу после подписания контракта с последним, руководитель ФК БАТЭ Анатолий Капский говорил: «Что мы получим в результате, знает один Господь Бог». Ясность наступила уже к началу лета.

Что случилось

Если взглянуть на турнирную таблицу чемпионата Беларуси по футболу, то решение Капского может показаться неожиданным. Борисовчане после 10 туров лидируют в национальном первенстве с 8 победами при 1 ничьей и 1 поражении.

Однако прямо сейчас БАТЭ очевидно оказался в яме. Из четырех последних матчей выигран лишь один. В финале Кубка Беларуси борисовчане уступили брестскому «Динамо». В чемпионате дома сыграли вничью с «Ислочью», а затем на выезде уступили «Городее». При этом, даже находясь в кризисе, БАТЭ умудрился обыграть главного конкурента – минское «Динамо».

Спады у многократного чемпиона, безусловно, случались и в предыдущих сезонах. К примеру, в прошлом чемпионате после трети дистанции очков было набрано меньше, чем сейчас. Но, судя по всему, ближайшее будущее команды выглядело весьма мрачным.

Между тем, в начале мая, когда БАТЭ еще штамповал победы, «Салідарнасць» предупреждала:

«Тяжелыми ближайшие четыре недели будут и для БАТЭ. Чемпиону предстоит сыграть 5 матчей за 21 день: причем сразу после сражения с брестским «Динамо» в финале Кубка Беларуси в Могилеве (19 мая) борисовчан ждёт битва в столице уже с «Динамо» минским (23 мая).

Напряженный график чреват тем, что в любой момент может рвануть мина замедленного действия. Во всех матчах главный тренер БАТЭ Олег Дулуб выставляет практически один и тот же состав. Минимальная ротация, как правило, ведет к тому, что у игроков основы накапливается усталость, а у скамеечников теряются кондиции. Как будут борисовчане справляться с этими проблемами, пока не очень понятно. Допускаю, что первый круг команда в таком режиме пройдет бодро (хотя не факт). Но, когда начнутся еврокубки, вероятность того, что порвется там, где тонко, довольно высока…»

Лучшей иллюстрацией для объяснения происшедшего является Стас Драгун. Олег Дулуб использовал этого полузащитника практически в всех матчах года без замен: предсезонных, чемпионата и кубковых. В результате в Городее Драгун едва волочил ноги. Да и практически вся основная обойма борисовчан выглядит уставшей.

Справедливости ради надо упомянуть, что ряд ключевых игроков БАТЭ пропустили длинные отрезки из-за травм. Да и изначально комплектование команды вызывало вопросы. В частности, явно нуждалась в усилении линия нападения, но руководство клуба придерживалось иной точки зрения.

Опять же в заслугу Олегу Дулубу можно поставить реанимацию Дмитрия Баги, прогресс Евгения Яблонского, то, что в состав БАТЭ быстро и удачно вписался Захар Волков. Так что, свои плюсы в работе этого главного тренера тоже, безусловно, были.

И всё же решающим фактором оказалось то, что Дулуб «на десять тыщ рванул, как на пятьсот, и спекся».

Впрочем, за свою тренерскую карьеру Дулуб ни в одном клубе долго не задерживался. И Капский, принимая решение о его назначении, не мог об этом не знать…

Сам Дулуб, похоже, признает вину. Сайту БАТЭ свою отставку тренер прокомментировал так: «С пониманием отнесся к решению клубного руководства по поводу прекращения дальнейшего сотрудничества. Желаю ФК БАТЭ удачи в чемпионате страны и еврокубках. Спасибо всем за совместную работу!»

Кто сменит Дулуба в Борисове, пока официально не объявлено. Кстати, Зинедин Зидан недавно освободился: почему бы ему вслед за Диего Марадоной не причаститься к белорусскому футболу? :)))

 
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