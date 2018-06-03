В Кыргызстане погибла «Миссис мира-2018»

Трагедия произошла 2 июня в селе Чок-Тал в 21.10 по местному времени.

Водитель такси, где находилась обладательница титула «Миссис мира — 2018» Сания Шакирова и еще один пассажир, не справился с управлением и врезался в стену кладбища. Об этом сообщают fakty.ua со ссылкой на Sputnik Кыргызстан.

Сания Шакирова

По информации пресс-службы главного управления обеспечения безопасности дорожного движения, всего в автомобиле находилось три человека. За жизнь второго пассажира и водителя борются врачи.

У Шакировой остались трое несовершеннолетних детей.