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Общество
03.06.2018
Сестры Лукашенко выиграли музыкальный конкурс

Администрация музыкальной школы  поздравляет с победой в музыкальном конкурсе внучек Александра Лукашенко — Дарью и Настю.

Плакат с поздравлениями увидела в школе Наша Нива.

Фото Анны Климович

Известно, что девочки учатся в 10-й музыкальной школе имени Глебова.

Они являются обладательницами гран-при международных музыкальных конкурсов в Италии («Amicci dela Musica»), России («Серебряный камертон» в Санкт-Петербурге), Франции (конкурс пианистов Русской консерватории имени Александра Скрябина в Париже).

Интересно, что дуэту присуждена премия специального фонда Лукашенко по поддержке талантливой молодежи за 2015 год.

 
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