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Сестры Лукашенко выиграли музыкальный конкурс
Администрация музыкальной школы поздравляет с победой в музыкальном конкурсе внучек Александра Лукашенко — Дарью и Настю.
Плакат с поздравлениями увидела в школе Наша Нива.
Фото Анны Климович
Известно, что девочки учатся в 10-й музыкальной школе имени Глебова.
Они являются обладательницами гран-при международных музыкальных конкурсов в Италии («Amicci dela Musica»), России («Серебряный камертон» в Санкт-Петербурге), Франции (конкурс пианистов Русской консерватории имени Александра Скрябина в Париже).
Интересно, что дуэту присуждена премия специального фонда Лукашенко по поддержке талантливой молодежи за 2015 год.
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