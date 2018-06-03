День памяти о геноциде собрал в Куропатах несколько сотен человек

Митинг-реквием посвящен 30-ой годовщине открытия Куропат — места массового захоронения жертв НКВД 1937−1940 годов. Акция состоялась 3 июня.

Радио Свобода проводило прямую трансляцию с места событий.

Фото Евгений Ерчак, TUT.BY

Организатор акции «День памяти о геноциде» — партия КХП-БНФ. Мероприятие согласовано с Миноблисполкомом.

В акции приняли участие несколько сотен человек, сообщает Радыё Свабода.

Фото Евгений Ерчак, TUT.BY

Акция проводится на фоне протестов против открытия возле Куропат ресторана «Поедем, поедим» на территории комплекса «Бульбаш-холл».

Белорусы требуют открыть в Куропатах музей сталинских репрессий и расторгнуть все договора на открытие ресторана в охранной зоне. Петиция адресована Минкультуры и Миноблисполкому. По состоянию на 14.00 3 июня, ее подписали 536 человек.

Фото Евгений Ерчак, TUT.BY

Як пачыналася праўда пра Курапаты