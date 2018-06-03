«Настоящие заказчики убийства журналистов и оппозиционеров редко останавливаются — это «фарс» Аркадия»

Руководитель экономической программы в Carnegie Moscow Center Андрей Мовчан написал в Фейсбуке о том, чему учит история с Бабченко.

«Вы знаете, чему меня всё это учит? Неожиданно — я ясно осознаю, что самое главное, что мы потеряли — это ПРОСТОТА. «Блаженны нищие духом» — именно об этом.

СМИ сообщают, что Аркадий Бабченко убит. Что мог бы чувствовать и говорить простой человек? Убийство — это всегда ужасно. Жаль человека. Видимо — убит за свою позицию, а за позицию, за слова, за мысли ни в коем случае нельзя даже карать, не то, что убивать! Как там его семья и дети, в этом кошмаре? Может, как-то помочь? Как ужасно, что убийства вошли в обиход - и не важно, кто и кого, важно, что убийцы уходят безнаказанными, в заказчики - достигают своей цели, запугивая, пресекая активность конкурентов, показывая свою силу, просто зарабатывая деньги...

Что мы пишем? «Я взглядов Бабченко, конечно, не разделял, и даже не читал его постов...» — ну да, конечно, читать пост - это почти перепост, разделять взгляды, значит разделять судьбу, этого убили, а я жить хочу — слушайте, сколько можно жить в ожидании абреков Кадырова или следователей? Мы дышать-то не разучились? Никто не просит разделять взгляды Бабченко — но зачем об этом писать, когда человек погиб? Попроще нельзя?

«Он не скорбел по погибшим, не будем скорбеть по нему» — вас что, кто-то просит скорбеть? Заставляет? не скорбите себе в тряпочку из принципа — зачем писать об этом в такой момент?

«Это ФСБ, Кремль, Путин» — откуда вы знаете? Думаете, СБУ не проведет расследования? Может, подождать выводов? Или обвинить пресловутый Кремль так важно, что и смерть человека сойдет как повод?

СМИ сообщают «Извините, Бабченко жив». Что думает простой человек? Ура, человек жив! Как хорошо, что удалось обмануть безвременную смерть, дети не остались без отца, убийцы арестованы, может кто-то из палачей в следующий раз подумает, прежде, чем решаться на убийство.

Что мы пишем? «Разве нельзя было написать «при смерти» вместо «убит»? Какие волнения у аудитории! Какой ущерб репутации!» — ну да, ему надо было самому застрелиться, чтобы аудитория не переволновалась дважды. Может, не будем учить СБУ, как работать?

«Трагедия обернулась фарсом!» Фарсом???? Ходить по городу, зная, что ты «заказан»; Ждать фиктивного убийства и понимать, что убийцы могли для верности заказать убийство у двух киллеров; хранить тайну ото всех, кроме жены, да и той мало что говорить; теперь, после успешной операции, ждать следующего покушения — настоящие заказчики убийства журналистов и оппозиционеров редко останавливаются — это «фарс» Аркадия. А еще был «фарс» агента, которого могли убрать в любой момент, который «работал», рискуя жизнью, чтобы спасти какого-то корреспондента из России от смерти и которому теперь, возможно, будут мстить... Вы попробуйте для начала спокойно пройти в каких-нибудь Мытищах мимо пары подвыпивших мужиков в сумерках, а потом пишите про «фарс».

«Великолепный способ привлечь к себе внимание» — вы что, совсем о***ели? Не хотите попробовать?

В общем так. Аркадий Бабченко. Хорошо, что ты жив. Хорошо, что мы сможем тебя и дальше читать, и спорить, и не соглашаться, и возмущаться твоими постами. Поздравления жене и детям. И всё. Дай бог, до 120 лет».