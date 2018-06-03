В Афганистане нашелся советский летчик, исчезнувший 30 лет назад

Советский военный летчик, сбитый в Афганистане в 80-е годы и считавшийся без вести пропавшим, жив и хочет вернуться на родину.

Об этом сообщил РИА Новости руководитель Союза десантников России Валерий Востротин.

При этом он не назвал имени и фамилии летчика, сославшись на конфиденциальность информации.

По данным из открытых источников, с 1979 года по 1989 год в Афганистане были сбиты 125 боевых самолетов ВВС СССР.

— Эта новость из разряда неординарных… Как говорят сами ветераны-афганцы, удивительно даже не то, что лётчик смог остаться в живых после падения сбитого моджахедами самолёта, а то, что на протяжении десятков лет о нём не поступило никакой информации, — рассказал руководитель ветеранской организации «Боевое братство» Вячеслав Калинин.

По данным источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, советский военный летчик был сбит в Афганистане в 1987 году и сейчас может находиться на территории Пакистана.

— Он был сбит в 87-м году. Скорее всего, ему не меньше 60 лет… Он может находиться на территории Пакистана, так как все лагеря для советских военнопленных находились в Пакистане. Сбили его над территорией Афганистана, а увезли, скорее всего, в Пакистан, — сказал собеседник агентства.

По его словам, необходимо также ответить на вопрос, почему он не выходил на связь в течение 30 лет.

Лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич заявил, что, судя по его информации, подобный случай является далеко не единичным.

— Меня несколько лет назад во время командировки в Афганистан случай свел с бывшим советским военнослужащим, тоже пропавшим без вести на той войне. Он уже как-то неловко объяснялся по-русски и назвать себя отказался. Разумеется, я первым делом предложил ему помощь в возвращении на родину. Но в ответ услышал: «Все, 25 лет прошло, я отрезанный ломоть». На этом разговор закончился, и все попытки в дальнейшем разыскать этого человека успехом не увенчались, — заметил Клинцевич.