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03.06.2018
meduza.io
Ким Чен Ын все-таки встретится с Трампом. Если кто-нибудь заплатит за его номер в гостинице

1 июня президент США Дональд Трамп объявил, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре все-таки состоится, хотя всего неделю назад он сам ее отменил.

Однако, как сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, организаторы встречи столкнулись с препятствием: они не могут решить, кто должен оплатить отель для лидера КНДР.

Отель Fullerton в Сингапуре

По данным газеты, Северная Корея хочет, чтобы номер в отеле Fullerton стоимостью более шести тысяч долларов за ночь оплатило какое-нибудь другое государство. США готовы сделать это, но опасаются, что такой шаг воспримут как оскорбление. Кроме того, для этого потребуется разрешение Минфина США, так как оплата отеля лидера КНДР нарушит санкционный режим.

Отель Fullerton в Сингапуре

Есть и другой вариант: проживание Ким Чен Ына может оплатить Сингапур. Министр обороны этого государства Нг Энг Хен уже заявил, что Сингапур готов взять на себя часть расходов на организацию саммита.

Также остается неясным, как именно Ким Чен Ын доберется до Сингапура. По данным газеты, устаревшие самолеты, которые использует КНДР, не смогут преодолеть расстояние до Сингапура, которое составляет более 4500 километров; таким образом, Киму придется либо сделать остановку в Китае, либо воспользоваться чужим самолетом.

Северная Корея регулярно требует от других стран оплачивать свои расходы, возникающие в ходе международных контактов, обосновывая это своей бедностью, пишет The Washington Post. В частности, расходы на путешествие делегации КНДР на Олимпиаду в Пхенчхане оплатила Южная Корея.

Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына, если состоится, станет первыми в истории личными переговорами действующих глав США и КНДР. Встреча была назначена весной 2018 года, но ее проведение оказалось под угрозой — после обмена резкими заявлениями президент США объявил о ее отмене.

 
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