БАТЭ потерпел первое поражение в чемпионате

2 июня в чемпионате Беларуси по футболу состоялись четыре матча.
Главному тренеру минского «Динамо» надоело бомжевать
Торпедо – Динамо Бр – 1:1 (Кленье, 90+3 – Гаврилович, 30)
Капитан гостей Алексей Гаврилович, забив гол, задрал майку, чтобы продемонстрировать всем изображение Диего Марадоны.
Но закончилось всё конфузом: в игре с одной из худших команд чемпионата «Динамо» упустило победу в добавленное время. Причем с брестским клубом такая история приключилась второй раз подряд.
Днепр – Витебск – 0:1 (Вергейчик, 65)
После этой победы «Витебск» поднялся на третье место.
Гомель – Луч – 1:0 (Рожков, 42)
Хозяева одержали первую победу в чемпионате.
Городея – БАТЭ – 2:1 (Дубаич, 53, Усеня, 90+4 – Стасевич, 11)
Борисовчане проиграли впервые в чемпионате, причем команде, котррая занимала последнее место и доселе в нынешнем первенстве не выигрывала. За два тура БАТЭ растерял почти весь солидный отрыв от минского «Динамо».
Турнирная таблица на данный момент выглядит так:
1. БАТЭ – 25 (после 10 матчей)
2. Динамо Мн – 23 (10)
3. Витебск – 20 (10)
4. Шахтер – 18 (10)
5. Неман – 18 (10)
6. Слуцк – 15 (9)
7. Торпедо-БелАЗ – 12 (9)
8. Динамо Бр – 12 (10)
9. Днепр – 10 (10)
10. Луч – 9 (10)
11. Ислочь – 9 (9)
12. Торпедо – 7 (10)
13.Минск – 7 (10)
14. Смолевичи – 7 (9)
15. Городея – 7 (10)
16. Гомель – 7 (10)
10-й тур завершится двумя матчами 3 июня.