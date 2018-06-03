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03.06.2018
Михаил Миронович
БАТЭ потерпел первое поражение в чемпионате

2 июня в чемпионате Беларуси по футболу состоялись четыре матча.

Главному тренеру минского «Динамо» надоело бомжевать

Торпедо – Динамо Бр – 1:1 (Кленье, 90+3 – Гаврилович, 30)

Капитан гостей Алексей Гаврилович, забив гол, задрал майку, чтобы продемонстрировать всем изображение Диего Марадоны.

Но закончилось всё конфузом: в игре с одной из худших команд чемпионата «Динамо» упустило победу в добавленное время. Причем с брестским клубом такая история приключилась второй раз подряд.

Днепр – Витебск – 0:1 (Вергейчик, 65)

После этой победы «Витебск» поднялся на третье место.

Гомель – Луч – 1:0 (Рожков, 42)

Хозяева одержали первую победу в чемпионате.

Городея – БАТЭ – 2:1 (Дубаич, 53, Усеня, 90+4 – Стасевич, 11)

Борисовчане проиграли впервые в чемпионате, причем команде, котррая занимала последнее место и доселе в нынешнем первенстве не выигрывала. За два тура БАТЭ растерял почти весь солидный отрыв от минского «Динамо».

Турнирная таблица на данный момент выглядит так:

1. БАТЭ – 25 (после 10 матчей)

2. Динамо Мн – 23 (10)

3. Витебск – 20 (10)

4. Шахтер – 18 (10)

5. Неман – 18 (10)

6. Слуцк – 15 (9)

7. Торпедо-БелАЗ – 12 (9)

8. Динамо Бр – 12 (10)

9. Днепр – 10 (10)

10. Луч – 9 (10)

11. Ислочь – 9 (9)

12. Торпедо – 7 (10)

13.Минск – 7 (10)

14. Смолевичи – 7 (9)

15. Городея – 7 (10)

16. Гомель – 7 (10)

10-й тур завершится двумя матчами 3 июня.

 
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