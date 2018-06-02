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02.06.2018
Геннадий Можейко, kp.by
От духоты в автобусах минчан спасут Европейские игры-2019?

С наступлением лета появляется и традиционная проблема - жара в общественном транспорте. Люди вынуждены ездить в «душегубках», довольствуясь струйками свежего воздуха из форточек и люков.

Даже Минздрав предупреждает: в жаркие дни лучше исключить поездки в общественном транспорте днем.

- За границей во всех автобусах стоят кондиционеры! - жалуются пассажиры. - Говорят, они есть и у нас, просто водители экономят топливо и не включают их… А те, кому дует, не разрешают открывать форточки.

«Комсомолка» разобралась, что же происходит на самом деле.

Бывают ли у нас автобусы и троллейбусы с кондиционерами?

Бывают. И МАЗ, и «Белкоммунмаш» могут оборудовать свои машины кондиционерами. Например, в желтых электробусах, которые уже год колесят по Минску, кондиционеры стоят. Правда, только для водителя. Кондиционер для пассажирского салона - это дополнительная опция, которая стоит отдельных денег. Сейчас в нем предусмотрены форточки в окнах и приточные вентиляторы - они встроены под обшивкой в потолке и нагоняют воздух снаружи внутрь.

Такая же ситуация и в современных троллейбусах и трамваях «Белкоммунмаш». В более старых моделях кондиционер не предусмотрен даже для водителя.

Автобусов с кондиционерами для пассажиров на городских улицах сейчас нет.

- Я не помню ни одного случая, чтобы городские власти купили хоть один автобус с кондиционером для пассажиров, - рассказал «Комсомолке» замдиректора по реализации пассажирской техники ОАО «МАЗ» Владимир Дормаш. - В 2014 году перед чемпионатом мира по хоккею купили партию автобусов с кондиционером для водителя. Иногда кондиционер для пассажиров заказывают частные компании, которым нужно с комфортом перевозить своих сотрудников.

«Мы показали преимущества кондиционеров, и нас услышали»

По словам производителей, наличие кондиционера в автобусе добавляет к его стоимости 10%, в электробусе - 20%. Зная стоимость автобусов и электробусов, несложно подсчитать цену вопроса. Автобус МАЗ стоит 135 - 170 тысяч долларов, электробус - 475 тысяч. Это значит, что кондиционер в автобусе обойдется в 13,5 - 17 тысяч долларов, в электробусе - в 95 тысяч. Другими словами, кондиционер в электробусе стоит, как новый «Мерседес»!

Но в этом и следующем году Минск закупит 300 новеньких автобусов МАЗ и 60 электробусов «Белкоммунмаш» - обновление парка запланировано к Европейским играм, которые пройдут в Минске в 2019 году. Еще недавно транспортники говорили: кондиционеров в них не будет. Почему? Дорого! Если умножить стоимость кондиционеров на количество покупаемого транспорта, получится, что на кондиционеры пришлось бы потратить 10 миллионов долларов!

- Представьте: за эти деньги можно купить 70 «коротких» МАЗов, или 60 автобусов-гармошек, или 20 современных электробусов, - говорили транспортники.

Но сейчас вектор изменился. «Комсомолка» выяснила: скорее всего, кондиционерам в салонах новеньких МАЗов - быть.

- Недавно мы объехали все городские транспортные предприятия Беларуси - показывали преимущества кондиционеров, - рассказал «Комсомолке» Владимир Дормаш. - Вероятно, нас услышали - 300 автобусов, которые купят к Европейским играм, будут с кондиционерами для пассажиров. По крайней мере, согласование достигнуто на самом высоком уровне, решается вопрос с финансированием.

Если это действительно так, то на кондиционеры дополнительно из бюджета уйдет примерно 5 миллионов долларов.

 
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