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02.06.2018
Сяржук Серабро, Народныя навіны Віцебска
Второкурсница вскрыла вены в туалете: все из-за придирок работницы колледжа?

Учащаяся Витебского государственного технического колледжа пыталась свести счеты с жизнью прямо в туалете учреждения образования, и виной тому, как уверяет сама девушка, вовсе не пресловутый «Синий кит».

К «Народным новостям Витебска» обратилась мама 16-летней девушки, которая пыталась совершить суицид. Женщина была шокирована произошедшим, не получила внятных объяснений от руководства колледжа и не смогла полноценно пообщаться с дочерью в Витебском областном клиническом центре психиатрии и наркологии, куда ее госпитализировали.

Правда, после обращения матери в облздрав, девушку перевели в открытое отделение и вернули мобильный телефон. Поэтому корреспонденту «ННВ» удалось с ней поговорить.

Как рассказала девушка, после окончания 9 классов она поступила в ВГТК и сейчас учится на втором курсе. Какое-то время назад, когда второкурсница собиралась в поездку в качестве волонтера с благотворительным общественным объединением «Мир без границ» представительница администрации колледжа (имя есть в редакции, и «ННВ» готовы предоставить данные компетентным органам) очень отрицательно характеризовала ее организаторам, рассказав несоответствующие действительности факты.

В тот раз конфликт разрешился при помощи директора учебного заведения, и девушка в поездку отправилась. Но, по ее словам, придирки представительницы администрации ВГТК не прекратились. Впрочем, женщина «давила» и на других учащихся колледжа и, как уверяет второкурсница, могла прибегать не только к моральному унижению, но и физическому воздействию.

31 мая, доведенная до отчаяния таким отношением, рассказывает девушка, она закрылась в туалете учебного корпуса Витебского государственного технического колледжа и вскрыла себе вены.

Корреспонденту «Народных новостей Витебска» удалось связаться с директором ВГТК Александром Лосякиным. Правда, он отказался комментировать произошедшее в колледже. Саму же ученицу и ее мать, которая одна воспитывает троих детей, он характеризовал положительно.

Ту работницу колледжа, которую подросток обвиняет в преследовании, Александр Лосякин тоже хвалил. По словам директора, эта женщина отработала в сфере образования 45 лет и ей остается до пенсии полтора года. Она всегда проявляла к своим подопечным заботу и повышенное внимание, уверил господин Лосякин.

 
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