Среди бела дня двое с топорами охотились за брестчанином, пострадал очевидец. Фотофакт

Днем 1 июня в центре Бреста задержали двух брестчан, которые угрожали топорами местному жителю.

Скриншот Onliner.by

Мужчины 1992 и 1990 годов рождения находились в состоянии алкогольного опьянения, сообщает сайт УВД Брестского облисполкома.

По информации Onliner.by, двое неизвестных с топорами гонялись за людьми и угрожали им. Один из них, решившийся сперва позвонить в милицию, а затем заснять опасную выходку, получил удар топором.

Брестчанин шел с работы, когда мимо него на очень большой скорости пронесся парень. Он словно убегал от кого-то. Через несколько мгновений из-за угла дома показался тот, кто и был причиной побега: парень с топором, а затем еще один.

Очевидец решил сразу же позвонить в милицию и сообщить, что по городу двое с топорами бегают за третьим. Тем временем эти двое прицепились к девушке в машине, а очевидцы возле нее пытались выяснить, в чем суть конфликта.

Брестчанин решил заснять происходящее на камеру. Это спровоцировало агрессию. В первый раз нашему читателю удалось убежать, преследователь с топором отстал. Во второй раз с криками «Удали видео!» они его догнали.

— У «Евроопта» я упал, они меня догнали, я кричал им, что сейчас удалю видео, и опять побежал. В этот момент меня ударили топором. Я забежал в «Беларусбанк» — и сразу к охраннику.