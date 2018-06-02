Олимпийская чемпионка Скардино объявила о завершении карьеры

Олимпийская чемпионка-2018 биатлонистка Надежда Скардино в возрасте 33 лет объявила о том, что завершила профессиональную карьеру, сообщает «Прессбол» со ссылкой на телеканал «Беларусь 1».

Надежда Скардино. Фото: biathlon.by

— Спасибо Беларуси, команде, что я почувствовала себя здесь своим человеком. Всем спасибо. Надеюсь, я для вас останусь вашей биатлонисткой. Понимаю, что нужно делать некоторые шаги вовремя, а не после. Не могу найти мотивацию, силы на каждодневные тренировки. Самый главный фактор — я действительно хочу отдохнуть. Огромное спасибо всем нашим болельщикам и команде, в которой я находилась 15 лет, — отметила Надежда Скардино.

На Олимпиаде-2018 Надежда Скардино завоевала олимпийское золото в составе женской эстафетной команды Беларуси. Эта победа стала сенсацией.

На Олимпиаде-2014 Скардино выиграла бронзовую награду в индивидуальной гонке.

Добавим, что пока не приняла решения о продолжении или завершении профессиональной карьеры главная звезда белорусского биатлона Дарья Домрачева.