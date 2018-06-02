.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Среди бела дня двое с топорами охотились за брестчанином, пострадал очевидец. Фотофакт
В Могилеве дети устроили акцию протеста против отправки тренера в армию. Фотофакт
Олимпийская чемпионка Скардино объявила о завершении карьеры
Ни слова о Бабченко: чем закончилась аналогичная инсценировка почти 40 лет назад во Франции
Класковский: Москва начала волну спекуляций с целью давления на Минск по вопросу военной базы
Минчанин сделал картофельную пушку. Фотофакт
Вороны нападают на людей в Солигорске. Видеофакт
Что означает предложение увеличить Погранвойска за счет армии
Лукашенко рассказал о будущем Коли после школы
Таксисты не успокаиваются. Шофер потребовал у пенсионерки за 16 км пути 68 рублей
Главному тренеру минского «Динамо» надоело бомжевать
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Малый и средний бизнес возмущен инициативой «Евроопта»
Новый глава БРСМ рискует потерять организацию
Почему в истории с задержанием помощника Лукашенко меньше всего думается про коррупцию
«Аркаша нам друг, но истина дороже»
Лукашенко появился на границе в полевой камуфляжной форме и с сыном. Фотофакт

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Сколько я «поднял» за ночь работы в Uber»: рассказ водителя
5 фактов о Ровнейко – помощнике президента, задержанном за взятку в 200 тысяч долларов
Родавая траўма БРСМ
Лукашенко впервые за много лет могут принять с визитом в стране ЕС. Почему его пригласили?
«У шахидов есть пояс смертника, а у белорусского арт-террориста есть вот этот берет»
«Один большой колхоз: какую цифру захотят в тарифы поставить, такая и будет»
Пушкін: «Надакучыла на Дзень Волі трапляць у турму»
Бензиновые страсти: кажется, нам что-то недоговаривают
Как Сталин расправился с инвалидами войны
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Сара едет. На Бали!
Лукашенко угостил замглавы Китая уткой не по-пекински
Город, где об изображение Путина вытирают ноги
Рыцарские бои, букеты из одуванчиков и танцы на полянцы: «Гальшанскі замак-2018»
Сара едет! На Гавайи
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Спорт
02.06.2018
Салiдарнасць
Олимпийская чемпионка Скардино объявила о завершении карьеры

Олимпийская чемпионка-2018 биатлонистка Надежда Скардино в возрасте 33 лет объявила о том, что завершила профессиональную карьеру, сообщает «Прессбол» со ссылкой на телеканал «Беларусь 1».

Надежда Скардино. Фото: biathlon.by

— Спасибо Беларуси, команде, что я почувствовала себя здесь своим человеком. Всем спасибо. Надеюсь, я для вас останусь вашей биатлонисткой. Понимаю, что нужно делать некоторые шаги вовремя, а не после. Не могу найти мотивацию, силы на каждодневные тренировки. Самый главный фактор — я действительно хочу отдохнуть. Огромное спасибо всем нашим болельщикам и команде, в которой я находилась 15 лет, — отметила Надежда Скардино.

На Олимпиаде-2018 Надежда Скардино завоевала олимпийское золото в составе женской эстафетной команды Беларуси. Эта победа стала сенсацией.

На Олимпиаде-2014 Скардино выиграла бронзовую награду в индивидуальной гонке.

Добавим, что пока не приняла решения о продолжении или завершении профессиональной карьеры главная звезда белорусского биатлона Дарья Домрачева.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:3)
Главное
Почему заявления Лукашенко на погранзаставе вызывают вопросы и сомнения
«Спасать рядового Абрамовича не стали, предложив ему с коллегами выходить из окружения самостоятельно»
Батька и его госпрограммы
«Аркаша нам друг, но истина дороже»
Сравниваем цены. Сколько стоило одеться к лету пять лет назад и сегодня
Белорусская топ-модель: из Канн – в Раков


Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY