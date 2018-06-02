Ни слова о Бабченко: чем закончилась аналогичная инсценировка почти 40 лет назад во Франции

На историю из прошлого обратила внимание в Facebook Ирина Иоаннесян.

«В 1981 году в Париже проживал в статусе политического беженца румынский журналист Virgil Tanase. Жил и писал очень нелицеприятно о режиме Чаушеску. Статьи его выходили в куче всяких рейтинговых изданий, что режиму румынского диктатора не особо нравилось.

Чаушеску (или его окружение) отдают приказ о ликвидации журналиста.

Исполнителем назначают Матео Хаидоку.

Хаидоку вместо тщательного исполнения приказа сливает весь румынский план французскому DST (службе безопасности). В мае 1982 журналист бесследно исчезает из своей Парижской квартиры, все считают его мертвым, газеты обвиняют румынские спецслужбы, президент Миттеран не едет на встречу с Чаушеску.

Хаидоку получает высокую награду за устранение журналиста, в дополнение к медали даже отпуск с семьей на Средиземноморье…

Правда из отпуска уже в Румынию не возвращается.

В августе 1982, когда все участники спецоперации были в безопасности, французские газеты публикуют подробности. Журналист Virgil Tanase возвращается к семье, которая понятия не имела, что он жив и что скрывался в Бретани под присмотром французской службы безопасности.

Журналист, кстати, до сих пор жив, и что удивительно вернулся в Румынию.

А Чаушеску расстрелян.

История реальная – ссылка на Википедию».

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