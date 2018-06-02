Топ-8 ироничных комментариев об удивлении Лукашенко помощником-«бандитом»

Глава государства прокомментировал задержание своего помощника и анонсировал новые громкие коррупционные разоблачения.

«Вел себя как преступник, самый настоящий бандит. Это меня удивило»

Своего помощника-инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко глава Беларуси назвал бандитом.

— Он попал в поле зрения более полутора лет назад. Скажу откровенно, тут как раз прежде всего сработали декларации о доходах. Когда изучение шло кадровое, я задал вопрос, откуда такая роскошь: автомобили до десятка, квартиры до десятка. Не может обычный чиновник и его семья так жить, — сказал Александр Лукашенко, передает его пресс-служба.

— Но подозрение подозрением, какие-то были факты. Мы видели, что, общаясь с бизнесменами, как барчук (себя вел). Некоторые бизнесмены связаны с чиновниками, так чиновник что-то им делает. А этот, допустим, чтобы в Гродненской области табаком торговали, говорит: вы мне платите за это. Вел себя как преступник, самый настоящий бандит. Это меня удивило.

5 фактов о Ровнейко – помощнике президента, задержанном за взятку в 200 тысяч долларов

Александр Лукашенко также анонсировал новые громкие коррупционные разоблачения.

— Днями вы услышите еще новые факты. Они уже сидят там — в следственном изоляторе. Просто сейчас материалы готовим для того, чтобы вам (СМИ) сообщить, а вы общественность ознакомили с этим, — сказал Лукашенко. — Я же предупредил: смотрите, что прощения не будет никому. Особенно тем, кто носит тяжелые погоны. Особенно тот, кто помощник президента. Те, кто рядом, те ответят больше, чем кто-либо.

«Мы уже привыкли давно, а он все удивляется»

Праведного гнева слова разоблачения из уст главы государства на форумах не вызвали. Его высказывания для многих послужили скорее основанием для ироничных комментариев.

Высказывания с дискуссионной площадки talks.by.

«Интересно, а как такие попадают на высокие должности? Кто их назначает, может кто в курсе?»

«Поймали белого волка в стаде черных овец. Угу».

«Забыл поделиться?))»

«Главное, в процессе следственных мероприятий не выйти на самих себя».

«Прям удивился он! Мы уже привыкли давно, а он все удивляется».

«Наша фемида заточена на то, чтобы дать вору побольше украсть, чтобы было что конфисковать».

Из комментариев на Onliner.by.

«Это где столько колхозов возьмут? Каждому задержанному через несколько месяцев надо должность придумать».

«”$ 200 тысяч. Даже бизнесмены удивляются. Это уже наглец высшей степени”. То есть если 20 тысяч попросил, то вроде и по-божески, можно не трогать?»