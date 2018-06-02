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Политика
02.06.2018
Класковский: Москва начала волну спекуляций с целью давления на Минск по вопросу военной базы

Политолог Александр Класковский прокомментировал на naviny.by сообщения российских ресурсов о том, что Беларусь готова «в ответ Польше» разместить российскую военную базу.

Макей: Беларусь не выключае магчымасьці разьмяшчэньня расейскай вайсковай базы

– Какая же картина в итоге вырисовывается?

На сегодняшний день никакого официального обращения Польши к США по поводу базы нет. Тем более, естественно, нет решения Вашингтона на этот счет. Но Москва уже гонит волну спекуляций в СМИ и создает условия для новой фазы давления на Минск в вопросе размещения своей военной базы на белорусской территории.

Белорусскому руководству эта база по-прежнему ни к чему. Но если конфронтация между Москвой и НАТО пойдет на новый виток, сопротивляться — при колоссальной экономической зависимости от России — будет все труднее. А на каком-то этапе — и невозможно. И тогда прощай, миротворчество, прощай многовекторность! Здравствуй, российский окоп!

Класковский: «Есть факторы, которые ставят под вопрос готовность армии отстаивать независимость страны»

 
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