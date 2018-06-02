Лучшего подарка российскому ТВ, чем «воскрешение» Бабченко невозможно представить

Помните, была такая программа на Первом канале — «Розыгрыш»? В ней разных знаменитых людей помещали в такие обстоятельства, в которых они не понимали, что происходит, ругались, рыдали, паниковали, вели себя глупо.

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И вот когда некоторые из них доходили до края, вбегали телевизионщики с цветами и кричали хором: «Это программа «Розыгрыш»!» Жертвам в этот момент стоило огромных сил сдержаться и не хрястнуть букетом по физиономиям выдумщиков.

Напротив, им приходилось делать вид, что они оценили весьма специфический юмор организаторов шоу. Иные, впрочем, делать вид не могли — от только что пережитого кошмара отходили не сразу, впадали в истерику, отгоняли от себя радостных друзей и коллег.

Жестокая по сути, хотя по-своему и забавная была программа. Зрителям нравилась. Есть особое удовольствие в том, чтобы наблюдать за поведением известных тебе персон в минуты их слабости, отчаяния или унижения.

Шоу «Розыгрыш» вернулось на этой неделе несколько в ином виде…

Сразу после страшной новости об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста они еще сдерживались — смерть не повод для ерничанья или злорадства, даже если ее обсуждают отъявленные негодяи.

Организатор «убийства» Бабченко рассказал в суде о работе фонда Путина

Владимир Соловьев в своей вечерней программе вынужден был придать своему лицу соответствующее трагедии скорбное выражение: «Я не могу понять, почему в Киеве постоянно происходят убийства журналистов и нет расследований. Очень быстро объявляются версии и очень долго длится следствие. Есть ли надежда, что это дело доведут до конца?»

Понятное дело, именно в Киеве чаще всего убивают журналистов, и именно там следствие либо затягивается, либо заходит в тупик. Убийцы Павла Шеремета, к примеру, до сих пор не найдены и не названы. Да и зачем вообще оппозиционные российские журналисты едут в этот смертоносный Киев?

Как в тот же день написала коллега Соловьева Маргарита Симоньян в Телеграме: «Уже который раз одно и то же: «Такой-то убит в Киеве. Ранее он покинул Россию, опасаясь преследований». Слушайте, ежу уже понятно, что, опасаясь преследований в России, глупее всего уезжать в Киев. Лучше уж вас попреследуют тут, чем грохнут там. Царство Небесное убитому, энивей».

То, что значительное количество оппозиционных российской власти журналистов и политиков «попреследовали», но не оставили в покое, а грохнули — кого в лифте собственного дома (как Анну Политковскую), кого на мосту возле самого Кремля (как Бориса Немцова), — Маргариту Симоньян не смутило и не удержало от написания этого поста.

Впрочем, и Соловьев со своими экспертами к этой щепетильной теме обращаться не стал. Им надо было отвести подозрения от России, а поэтому произошедшее в Киеве они называли провокацией спецслужб Украины против России, направленной на дальнейшую ее дискредитацию в глазах мирового сообщества.

На следующий день убийство Аркадия Бабченко обсуждали в ток-шоу Первого канала «Время покажет». Ведущие Кузичев и Шейнин также поначалу вид имели скорбный. О погибшем коллеге говорили сдержанно, но в целом уважительно. И тоже утверждали, что Бабченко хоть и придерживался давно и открыто антироссийской позиции, но пока жил в России, с ним ничего не происходило. А уехал в Киев — и нате вам. «На Украине убивают и тех, кто за Россию, и тех, кто против России. Там убивают!» — поддержал ведущих депутат Константин Затулин.

И тут — бабах, как гром среди ясного неба — срочная новость: «Бабченко жив и в эти минуты выступает в Киеве!» И словно мстя внезапно воскресшему за только что явленную в студии скорбь, ведущие и гости принялись глумиться: «Мы такую биографию делаем до того малоизвестному журналисту… Это не журналист, а абсолютно беспринципная гнида… Для воскресшего человека Аркаша довольно грустен…. Принесли его домой — оказался он живой… Живой труп». И если убийство журналиста все они называли провокацией против России, то и воскрешение вновь объявили такой же провокацией.

Вечером подтянулся Соловьев с компанией. От вчерашней скорби не осталось и следа. Он радостно ухмылялся, потирал руки и глумился в открытую: «Как описать ситуацию? Дебилы…» Военкор «Комсомольской правды» Стешин, не раз вместе с Бабченко работавший в горячих точках, предположил, что «Аркадий вечером выпил и решил пошутить, а утром опомнился и обратился в СБУ, с которым они вместе и устроили эту инсценировку». Ярче всех высказался постоянный участник соловьевских «вечеров», некто политолог Михеев: «У меня циничная мысль — может, и малайзийский «Боинг» никто не сбивал?» К слову пришелся и печально известный «распятый мальчик». Мол, ТВ всего лишь выслушало несчастную женщину, которой этот распятый мальчик привиделся в кошмарном сне. А эти сами «мальчика» сначала распяли, а потом предъявили миру живым и здоровым, осознанно введя весь мир в заблуждение.

Давненько официальные российские СМИ не получали в руки таких козырей в своей пропагандистской игре и, надо полагать, не скоро от этой темы откажутся. Веселится и ликует весь пропагандистский народ, тогда как потрясенный «мир» пребывает в оторопи и крайней степени изумления. Что это было?

И ничего на ум не приходит, кроме финальной фразы телешоу: «Это была программа «Розыгрыш». Самая жестокая и беспощадная из всех, что когда-либо приходилось видеть по телевизору. Вот только непонятно, кому вручать цветы.