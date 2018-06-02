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Политика
02.06.2018
Салiдарнасць
Россиянам вновь досталось от главы Беларуси

Александр Лукашенко критикует восточных соседей второй день подряд.

В субботу россиянам досталось за попытку приватизировать Победу в Великой Отечественной войне.

— Кому-то неймется, что удивительно — в России, приватизировать эту Победу. Как будто не было на войне других — белорусов, украинцев, грузин, армян, таджиков, туркмен… Весь Советский Союз воевал. Погибли даже не сотни и не тысячи, а сотни тысяч. Мы каждого третьего искалечили и потеряли. Вся Беларусь — это памятник. Тысячи сожженных деревень, ни в чем не повинных людей, стариков, детей, — заявил глава государства на территории Брестской крепости.

Напомним, в пятницу Александр Лукашенко заявил, что россияне не понимают, что делают на белорусско-российской границе и предложил властям соседней страны определиться с форматом присутствия пограничников там.

Цитата дня. Что Лукашенко говорит россиянам о будущем Украины

 
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