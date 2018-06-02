Вороны нападают на людей в Солигорске. Видеофакт

Видео с атаками агрессивных птиц в районе дома №65 на ул. Заслонова опубликовала очевидец в соцсети.

— Это происходило на улице Заслонова. Я в тот момент находилась на балконе и увидела, как вороны набрасываются на прохожих, — рассказала МЛЫН.BY автор видео Ольга Капцевицкая. — Они просто шли по своим делам и птиц совершенно не провоцировали. Вы знаете, из квартиры, конечно, не так страшно на все это смотреть, а вот люди на улице казались героями фильма ужасов.

С чем связано агрессивное поведение птиц и что делать, когда нападают вороны, рассказала заведующий отделением дополнительного образования ГУДО «Эколого-биологический центр детей и молодежи Солигорского района» Ольга Санюк:

— Сейчас случаи участились, потому что вороны защищают свои гнезда и птенцов. Потому так реагируют на все, что движется под деревьями: будь то люди или домашние животные. Как-то себя обезопасить не получится, ведь не знаешь, в какой момент они нападут. Нужно было разрушать гнезда в черте города до того, как вывелось потомство. Сейчас остается только переждать период взросления птенцов — а это 2—3 недели.