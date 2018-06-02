Что означает предложение увеличить Погранвойска за счет армии

Лукашенко, посещая погранзаставу «Дивин» в Кобринском районе, отметился фразой о возможности перераспределения личного состава между армией и Пограничном комитетом.

«Может быть, нам не надо стремиться уж слишком сокращаться в погранвойсках. Все-таки они тут постоянно в боевой готовности. И обучение дай бог. И для будущего они все-таки людям дают больше навыков, хотя бы для обычных мотострелков. Может быть, нам где-то армии подсократиться на 2-3 тыс., оставив им [пограничникам] эту численность. Пусть они будут на каждой заставе по 5—10 человек. Не лишние, а чтобы более свободно служить в каком-то резерве», — сказал глава государства.

Одновременно Александр Лукашенко подчеркнул, что Минск внимательно следит за действиями России: «Мы должны видеть, что они хотят. Мы знаем, где они навыводили свои войска, создали комендатуры и прочую инфраструктуру», — отметил глава государства.

Лукашенко предложил России «определиться с форматом присутствия пограничников на белорусско-российской границе».

«Если они хотят закрыть границу — пожалуйста. Закроют — мы в ответ тоже должны ввести контроль на границе», — сказал Лукашенко.

Являются ли планы увеличения количества пограничников подготовкой к вероятному закрытию границы с Россией?

«Наша Ніва» спросила об этом у военных экспертов и пограничников.

Аналитик Андрей Поротников не исключает, что те «2—3 тысячи человек» могут готовить для восточного направления.

«Когда появится граница, решит Лукашенко, гадать тут бесполезно. Но это зависит от позиции России, а в их позиция довольно ясна — они создают постоянную систему пограничной охраны. Это не временная, подчеркну, а постоянная: они набрали людей на 5-летний контракт, они разворачивают там инфраструктуру, в том числе полигоны и стрельбища, израсходованы деньги на ремонт инфраструктурных сооружений, там все серьезно. Российские пограничники уже контролируют не только дороги, но и наземную часть — леса, болота и так далее. Поэтому нам нужно будет действовать соответственно», — считает Поротников.

Насколько можно судить по периодическим сообщениям белорусского Пограничного комитета, формат нашей работы на границе с Россией — это целевые операции по оперативной наводке.

Россия в свое время высказывала желание, чтобы внешнюю границу Союзного государства в Беларуси охраняли российские пограничники, но столкнулась с отказом белорусской стороны.

Официальной причиной для для создания Россией пограничной инфраструктуры на границе с Беларусью стало введение нами безвиза для 80 стран.

Кстати, люди, служившие в Пограничных войсках, сказали «Нашей Ниве», что кадровый вопрос на отдельных заставах стоит остро и новые люди лишними не будут.

«Действительно, во время службы были периоды, когда спали по несколько часов в сутки, так как подмениться не было кем, — сказал нам бывший пограничник. — Если кто-то болеет, второй в увольнении, а еще один на курсы поехал — то совсем беда. От загруженности не было и дедовщины, потому что ты или служишь, или спишь. К тому же, какая дедовщина, когда у каждого есть оружие и вы вместе ходите в патруль? Ты его унизишь, а он тебя застрелит в спину — это все понимают. Подготовка у нас тоже лучше, чем у мотострелков, я считаю. Чаще стреляли и вообще, на границе служба боевая, а не тыловая, новые люди будут на пользу».

Стоит добавить, что количество пограничников давно не увеличивалось.