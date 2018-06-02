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Экономика
02.06.2018
Наталья Колесниченко, Завтра твоей страны
Как прожить белорусу на 3,5 рубля в день?

Для кого не по карману шоколад, кофе и мороженое, а также билет в кино или театр.

Бюджет прожиточного минимума с начала мая равен 206,58 рублям или 102 долларам. Причем, 560 тысяч белорусов не имеют даже такого дохода. Это – больше, чем население Гомеля, второго по величине города Беларуси.

Завтра твоей страны подсчитал: что могут позволить себе белорусы на прожиточный минимум?

Питаться придется только самыми дешевыми продуктами

Начнем с самого необходимого для жизни человека: питания. В среднем белорусы тратят на еду чуть больше 40% располагаемых средств. У людей, живущих на грани бедности, эти расходы вырастают минимум до 50%. То есть продуктовая корзина на месяц составляет примерно 100 рублей.

Столько может потратить на еду белорус с доходом в 206 рублей

С таким бюджетом, придется питаться только самыми простыми и дешевыми продуктами. При условии, что у человека нет аллергии, и он не придерживается особой диеты, следовать относительно сбалансированному рациону питания возможно.

Завтра твоей страны составил корзину продуктов на месяц из самых дешевых товаров одной из торговых сетей страны.

Продолжение материала читайте здесь.

 
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