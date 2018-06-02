Несколько советов, как провести лето так, чтобы оно обязательно запомнилось

.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Среди бела дня двое с топорами охотились за брестчанином, пострадал очевидец. Фотофакт
В Могилеве дети устроили акцию протеста против отправки тренера в армию. Фотофакт
Олимпийская чемпионка Скардино объявила о завершении карьеры
Ни слова о Бабченко: чем закончилась аналогичная инсценировка почти 40 лет назад во Франции
Класковский: Москва начала волну спекуляций с целью давления на Минск по вопросу военной базы
Минчанин сделал картофельную пушку. Фотофакт
Вороны нападают на людей в Солигорске. Видеофакт
Что означает предложение увеличить Погранвойска за счет армии
Лукашенко рассказал о будущем Коли после школы
Таксисты не успокаиваются. Шофер потребовал у пенсионерки за 16 км пути 68 рублей
Главному тренеру минского «Динамо» надоело бомжевать
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Малый и средний бизнес возмущен инициативой «Евроопта»
Новый глава БРСМ рискует потерять организацию
Почему в истории с задержанием помощника Лукашенко меньше всего думается про коррупцию
«Аркаша нам друг, но истина дороже»
Лукашенко появился на границе в полевой камуфляжной форме и с сыном. Фотофакт

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Сколько я «поднял» за ночь работы в Uber»: рассказ водителя
5 фактов о Ровнейко – помощнике президента, задержанном за взятку в 200 тысяч долларов
Родавая траўма БРСМ
Лукашенко впервые за много лет могут принять с визитом в стране ЕС. Почему его пригласили?
«У шахидов есть пояс смертника, а у белорусского арт-террориста есть вот этот берет»
«Один большой колхоз: какую цифру захотят в тарифы поставить, такая и будет»
Пушкін: «Надакучыла на Дзень Волі трапляць у турму»
Бензиновые страсти: кажется, нам что-то недоговаривают
Как Сталин расправился с инвалидами войны
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Сара едет. На Бали!
Лукашенко угостил замглавы Китая уткой не по-пекински
Город, где об изображение Путина вытирают ноги
Рыцарские бои, букеты из одуванчиков и танцы на полянцы: «Гальшанскі замак-2018»
Сара едет! На Гавайи
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Коктейль
02.06.2018
34travel.me
Несколько советов, как провести лето так, чтобы оно обязательно запомнилось

Они пригодятся тем, кто много работает и хочет все успевать.

Начинается лето, самое короткое, мимолетное и желанное время в году.

Мы решили написать это письмо, потому что заметили, что вокруг стало слишком много серьезных обстоятельных текстов, которые совсем не хочется читать, тем более, летом. Мы же хотим дать несколько советов, которым будем стараться следовать сами. Советов, которые вроде бы стыдно давать, но раз никто их не дает – что ж, это сделаем мы. Первый день лета – лучшее время для таких советов.

Начнем с главного.

Расслабьтесь.

А еще пейте много воды, больше гуляйте, постарайтесь встретить хотя бы пару-тройку закатов, а еще лучше – рассветов. Вставайте пораньше, чтобы успевать подольше ничего не делать. Все, что вам нужно обязательно сделать, вы и так сделаете. А то, что не нужно, подождет.

Если все-таки вам кровь из носа надо поработать или, например, провести важные деловые встречи, назначайте их только на летних террасах ваших любимых кафе. Заказывайте лимонад и почаще улыбайтесь.

Но лучше – отмените все встречи, которые можно отменить. Для работы еще будет целая осень и зима.

А вот с родными и друзьями, пожалуй, стоит встретиться лишний раз. Пригласите их к себе на завтрак. Сделайте яичницу и тосты с авокадо. В яйцах много полезных веществ, а авокадо просто прикольные сами по себе.

Читайте поменьше новостей. Те новости, о которых действительно нужно знать, до вас и так долетят. А те, которые не долетят, неважны.

Если кто-то не прав, не спорьте и ничего никому не доказывайте. Как-нибудь потом все объясните, осенью.

Не читайте книжки о том, как улучшить себя за 30 дней. Не думайте о том, как себя улучшить. С вами и так все хорошо. Вы прекрасны.

Лучше почитайте что-нибудь сентиментальное и о любви. Франсуаза Саган подойдет. Ромен Гари тоже. Да и вообще, обратите внимание на французских авторов. Иногда их книжки бывают грустными, но это хорошая, полезная грусть.

Собираясь в дорогу, возьмите с собой как можно меньше вещей. Потом еще раз пересмотрите свой багаж, и оставьте от него дома половину. Проживите лето налегке.

Не покупайте новые вещи. Ну, только если очень захотите. Те вещи, которые не носите, отдайте тем, кому они могут быть нужны.

Постарайтесь использовать как можно меньше пакетов, пакетиков и прочей пластиковой тары. Когда продавец в магазине начнет укладывать каждый помидор в отдельный пакет, погрозите ему пальчиком и объясните, что он не прав. Но пусть это не портит вам настроение.

Все, что можно отложить на завтра, отложите на завтра. Или даже на послезавтра.

Живите так, будто все только начинается. Не стройте никаких серьезных планов и не подводите никаких итогов. И не нужно себе ничего обещать. Пусть все идет, как идет. Жизнь прекрасна.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 2 (оценок:1)
Главное
Почему заявления Лукашенко на погранзаставе вызывают вопросы и сомнения
«Спасать рядового Абрамовича не стали, предложив ему с коллегами выходить из окружения самостоятельно»
Батька и его госпрограммы
«Аркаша нам друг, но истина дороже»
Сравниваем цены. Сколько стоило одеться к лету пять лет назад и сегодня
Белорусская топ-модель: из Канн – в Раков


Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY