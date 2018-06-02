Несколько советов, как провести лето так, чтобы оно обязательно запомнилось

Они пригодятся тем, кто много работает и хочет все успевать.

Начинается лето, самое короткое, мимолетное и желанное время в году.

Мы решили написать это письмо, потому что заметили, что вокруг стало слишком много серьезных обстоятельных текстов, которые совсем не хочется читать, тем более, летом. Мы же хотим дать несколько советов, которым будем стараться следовать сами. Советов, которые вроде бы стыдно давать, но раз никто их не дает – что ж, это сделаем мы. Первый день лета – лучшее время для таких советов.

Начнем с главного.

Расслабьтесь.

А еще пейте много воды, больше гуляйте, постарайтесь встретить хотя бы пару-тройку закатов, а еще лучше – рассветов. Вставайте пораньше, чтобы успевать подольше ничего не делать. Все, что вам нужно обязательно сделать, вы и так сделаете. А то, что не нужно, подождет.

Если все-таки вам кровь из носа надо поработать или, например, провести важные деловые встречи, назначайте их только на летних террасах ваших любимых кафе. Заказывайте лимонад и почаще улыбайтесь.

Но лучше – отмените все встречи, которые можно отменить. Для работы еще будет целая осень и зима.

А вот с родными и друзьями, пожалуй, стоит встретиться лишний раз. Пригласите их к себе на завтрак. Сделайте яичницу и тосты с авокадо. В яйцах много полезных веществ, а авокадо просто прикольные сами по себе.

Читайте поменьше новостей. Те новости, о которых действительно нужно знать, до вас и так долетят. А те, которые не долетят, неважны.

Если кто-то не прав, не спорьте и ничего никому не доказывайте. Как-нибудь потом все объясните, осенью.

Не читайте книжки о том, как улучшить себя за 30 дней. Не думайте о том, как себя улучшить. С вами и так все хорошо. Вы прекрасны.

Лучше почитайте что-нибудь сентиментальное и о любви. Франсуаза Саган подойдет. Ромен Гари тоже. Да и вообще, обратите внимание на французских авторов. Иногда их книжки бывают грустными, но это хорошая, полезная грусть.

Собираясь в дорогу, возьмите с собой как можно меньше вещей. Потом еще раз пересмотрите свой багаж, и оставьте от него дома половину. Проживите лето налегке.

Не покупайте новые вещи. Ну, только если очень захотите. Те вещи, которые не носите, отдайте тем, кому они могут быть нужны.

Постарайтесь использовать как можно меньше пакетов, пакетиков и прочей пластиковой тары. Когда продавец в магазине начнет укладывать каждый помидор в отдельный пакет, погрозите ему пальчиком и объясните, что он не прав. Но пусть это не портит вам настроение.

Все, что можно отложить на завтра, отложите на завтра. Или даже на послезавтра.

Живите так, будто все только начинается. Не стройте никаких серьезных планов и не подводите никаких итогов. И не нужно себе ничего обещать. Пусть все идет, как идет. Жизнь прекрасна.