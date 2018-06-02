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Скандалы
02.06.2018
Onliner.by
Таксисты не успокаиваются. Шофер потребовал у пенсионерки за 16 км пути 68 рублей

«А что, законом не запрещено!» — так, наверное, рассуждают перевозчики. Они нашли лазейку в законодательстве.

Водитель-ИП имеет право устанавливать расценки на свои услуги, а о том, что они должны соответствовать каким-либо пределам, не сказано. На днях наша читательница Ирина столкнулась с еще одним проявлением не этичной, но законной практики таксистов.

«Мама — Таисия Францевна — привыкла, что от «Короны Замок» до ее дома на ул. Нестерова на машине ехать чуть более 15 минут, — рассказывает минчанка. — До описываемого случая она ездила на такси по этому маршруту неоднократно. И всегда цена за поездку была максимум до 25 рублей. И в этот раз она без задней мысли вышла из гипермаркета, села в такси, назвала адрес. Женщина в возрасте, пенсионерка, информацию о тарифах не заметила, не спросила перед поездкой. Мне говорила, что ни бейджа, ни какого-нибудь листка с расценками она не видела в салоне. Когда в пункте назначения у ее дома ей озвучили цифру, она, конечно, обалдела. 68 рублей! Мама не знала, как реагировать, что делать. Позвонила мне. Я юрист и к тому моменту уже знала, что пассажир в таком случае абсолютно бесправен».

Ирина посоветовала матери не спорить. «Потом она рассказывала, что не доводила до конфликта (а они, напомним, чреваты поездками в милицию и судами. — Прим. Onliner.by). Спросила только, почему так дорого. В ответ: «Вот чек, такая сумма».

Ирина собирается писать электронное обращение в налоговую инспекцию. Хотя особые ставки на обращение не делает.

 
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