.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Вороны нападают на людей в Солигорске. Видеофакт
Что означает предложение увеличить Погранвойска за счет армии
Лукашенко рассказал о будущем Коли после школы
Таксисты не успокаиваются. Шофер потребовал у пенсионерки за 16 км пути 68 рублей
Главному тренеру минского «Динамо» надоело бомжевать
Цитата дня. Что Лукашенко говорит россиянам о будущем Украины
Четыре девушки обвиняют главу вологодского драмтеатра в изнасиловании и домогательствах
Вынесен приговор 20-летнему парню, убившему коллегу после корпоратива
Класковский: «Есть факторы, которые ставят под вопрос готовность армии отстаивать независимость страны»
Цифра дня. Какой процент белорусов сидит в тюрьмах
В Минске задержали нетрезвого 74-летнего водителя, сбившего мать с ребенком
У Госинспекции новый начальник. Охраной животного и растительного мира займется экс-глава пограничного спецназа
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Малый и средний бизнес возмущен инициативой «Евроопта»
Новый глава БРСМ рискует потерять организацию
Почему в истории с задержанием помощника Лукашенко меньше всего думается про коррупцию
«Аркаша нам друг, но истина дороже»
Лукашенко появился на границе в полевой камуфляжной форме и с сыном. Фотофакт

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
5 фактов о Ровнейко – помощнике президента, задержанном за взятку в 200 тысяч долларов
Родавая траўма БРСМ
Лукашенко впервые за много лет могут принять с визитом в стране ЕС. Почему его пригласили?
«У шахидов есть пояс смертника, а у белорусского арт-террориста есть вот этот берет»
«Один большой колхоз: какую цифру захотят в тарифы поставить, такая и будет»
Пушкін: «Надакучыла на Дзень Волі трапляць у турму»
Бензиновые страсти: кажется, нам что-то недоговаривают
Спайдермен и мальчик на балконе: подробности чудесного спасения в Париже
Почему к выводам Bellingcat властям нужно относиться крайне серьезно
Как Сталин расправился с инвалидами войны
Верный и непотопляемый: 5 фактов о Викторе Шеймане
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Лукашенко угостил замглавы Китая уткой не по-пекински
Город, где об изображение Путина вытирают ноги
Рыцарские бои, букеты из одуванчиков и танцы на полянцы: «Гальшанскі замак-2018»
Сара едет! На Гавайи
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Спорт
02.06.2018
Салiдарнасць
Главному тренеру минского «Динамо» надоело бомжевать

1 июня стартовал 10-й тур чемпионата страны по футболу. Минское «Динамо» вырвало победу на последних минутах, а солигорский «Шахтер» поднялся на третье место.  

Динамо МнМинск — 1:0 (Быков, 90)

После матча на стадионе «Трактор» у главного тренера «Динамо» Сергея Гуренко спросили, доволен ли он тем, как на его команду ходят зрители.

— Буду доволен, когда у нас появится свой стадион. Неважно, как он будет называться. Надоело бомжевать уже. Хочется жить в своем доме, а не в чужом, – цитирует слова тренера «Прессбол».

Неман — Шахтер — 0:1 (Шибун, 35)

«Шахтер» одержал четвертую победу подряд и впервые в сезоне поднялся на промежуточное третье место в таблице.

Верхняя часть турнирной таблицы пока выглядит так:

1.БАТЭ – 25 очков (после 9 игр)

2.Динамо Мн – 23 (10)

3.Шахтер – 18 (10)

4.Неман – 18 (10)

4.Витебск – 17 (9)

5.Слуцк – 15 (9)

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Главное
Почему заявления Лукашенко на погранзаставе вызывают вопросы и сомнения
«Спасать рядового Абрамовича не стали, предложив ему с коллегами выходить из окружения самостоятельно»
Батька и его госпрограммы
«Аркаша нам друг, но истина дороже»
Сравниваем цены. Сколько стоило одеться к лету пять лет назад и сегодня
Белорусская топ-модель: из Канн – в Раков


Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY