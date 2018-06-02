Главному тренеру минского «Динамо» надоело бомжевать

1 июня стартовал 10-й тур чемпионата страны по футболу. Минское «Динамо» вырвало победу на последних минутах, а солигорский «Шахтер» поднялся на третье место.

Динамо Мн — Минск — 1:0 (Быков, 90)

После матча на стадионе «Трактор» у главного тренера «Динамо» Сергея Гуренко спросили, доволен ли он тем, как на его команду ходят зрители.

— Буду доволен, когда у нас появится свой стадион. Неважно, как он будет называться. Надоело бомжевать уже. Хочется жить в своем доме, а не в чужом, – цитирует слова тренера «Прессбол».

Неман — Шахтер — 0:1 (Шибун, 35)

«Шахтер» одержал четвертую победу подряд и впервые в сезоне поднялся на промежуточное третье место в таблице.

Верхняя часть турнирной таблицы пока выглядит так:

1.БАТЭ – 25 очков (после 9 игр)

2.Динамо Мн – 23 (10)

3.Шахтер – 18 (10)

4.Неман – 18 (10)

4.Витебск – 17 (9)

5.Слуцк – 15 (9)