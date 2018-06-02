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Белорусская топ-модель: из Канн – в Раков
Еще недавно белорусская топ-модель Марина Линчук зажигала на каннских вечеринках, приуроченных к знаменитому кинофестивалю, а ныне отдыхает на родине.
На юге Франции наша соотечественница веселилась в обществе Хайди Клум, Адрианы Лимы, Пирса Броснана и других знаменитостей. В Беларуси ей компанию составляет еще одна наша успешная модель Екатерина Доманькова.
Линчук традиционно посетила Раков и окрестности.
Из Минска же модель опубликовала в своем инстаграме только одно фото.
Подписчикам Марины белорусские виды очень понравились.
Почему Линчук сбежала с подиума и с кем теперь гуляет
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