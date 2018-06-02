Нескучная весна: столетие БНР и хоккейный облом

Вспоминаем самые важные события последних трех месяцев.

БНР-100

Событием этой весны, если не всего года, стало празднование столетия провозглашения независимости Белорусской Народной Республики.

И дело не только в круглой дате. 25 марта Минске с подачи и разрешения властей прошел праздничный концерт у Оперного театра, собравший десятки тысяч человек. Днем ранее санкционированные митинг и концерт состоялись в Киевском сквере.

В столице прошли крупные выставки, а в Купаловском парке был открыт памятный знак в честь братьев Луцкевичей — отцов-основателей БНР.

Праздничные мероприятия состоялись также в Гродно, Бресте и других городах страны. При этом не обошлось без задержаний —как в Минске, так и в регионах.

Историк и искусствовед Сергей Хоревский так объясняет мартовскую инициативу властей:

— Власти взялись за эту дату с целью легитимизировать самих себя. Тот случай, когда мы все, косвенно, работаем на них, почитая истоки белорусской государственности. Той государственности, которая уже четверть столетия удерживается одной властной группировкой. Для некоторых это что-то из разряда «мягкой белорусизации», чего я абсолютно не наблюдаю.

С публикациями «Салідарнасці» на тему столетия Белорусской Народной Республики можно ознакомиться в специальной рубрике БНР-100.

Коррупция

Ушедшая весна запомнится чередой громких коррупционных скандалов.

20 марта надели наручники на директора Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Владимира Костина. Его задержали с поличным при получении взятки в 3500 долларов.

5 апреля Виталий Дрожжа сменил на посту министра лесного хозяйства Михаила Амельяновича, уволенного в феврале «за непринятие действенных мер по борьбе с коррупцией и экономическими правонарушениями в подведомственных организациях».

После заявлений Лукашенко о необходимости «посерьезнее разобраться» с Государственной инспекцией охраны животного и растительного мира, КГБ выявил ряд нарушений, три инспектора оказались за решеткой.

2 мая Александр Лукашенко уволил министра энергетики Владимира Потупчика. Как стало известно немного погодя — якобы за покровительство созданию незаконного семейного бизнеса.

За первый квартал 2018-го выявлено 940 коррупционных преступлений, подозреваемыми по которым проходят 360 человек

Жирную точку в весенней коррупционной серии поставил помощник главы государства по Гродненской области Сергей Ровнейко, которого, согласно официальной версии, задержали с поличным при получении взятки в размере 200 тысяч долларов.

Уж лето близиться, а по 500 все нет

Власти клятвенно обещали по тысяче рублей средней зарплаты еще к концу прошлого года. Но вот уже 2018-й приближается ко второму полугодию, а обещанный рубеж в подавляющем большинстве регионов страны не преодолен.

Между тем, растет разрыв между самыми богатыми и самыми бедными районами Беларуси. Так, в апреле в Мстиславском районе средняя зарплата была в 2,4 раза ниже, чем в Солигорском.

Бензин

За весну бензин дорожал 8 раз. Власти объясняют это необходимостью отбивать миллиардыне инвестиции, вложенные в НПЗ.

Бензиновые страсти: кажется, нам что-то недоговаривают

Между тем, экономист Леонид Фридкин убежден, что повторения акций протеста из-за многократного подорожания топлива образца 2011-го ждать не стоит:

— Когда люди ездят на машинах и кричат, что у нас дорогой бензин, то это один градус недовольства. А вот когда им уже не по карману заправить машину и они пешком идут маршировать, — другой. А раз до второго градуса дело не дошло, то такое недовольство можно особо не принимать в расчет.

Хоккейный облом

Хоккейная сборная Беларуси на ЧМ-2018 в Дании проиграла все игры, в том числе 2:6 французам и 0:4 австрийцам, и впервые за многие годы вылетела в минорный дивизион.

Почему Лукашенко воспринимает крах в хоккее как личное оскорбление

Вопреки ожиданиям разбор полетов с участием главы государства прошел достаточно сдержанно. «На него это не похоже» — Лукашенко сумел удивить болельщиков.