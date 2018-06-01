Вынесен приговор 20-летнему парню, убившему коллегу после корпоратива

Брестский областной суд приговорил к 16 годам лишения свободы жителя Жабинки 1998 года рождения.

Он был признан виновным в убийстве с особой жестокостью, сообщает пресс-служба суда.

С обвиняемого взыскана денежная компенсация морального вреда в пользу потерпевших. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Преступление было совершено в ночь с 30 на 31 декабря 2017 года. После корпоратива сотрудников одной из брестских пиццерий двое коллег решили продолжить праздник в квартире у одного из них. Там между мужчинами возник конфликт, в результате которого гость нанес хозяину множество ударов ножом.

С целью замести следы преступления фигурант устроил поджог в квартире.