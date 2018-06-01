Класковский: «Есть факторы, которые ставят под вопрос готовность армии отстаивать независимость страны»

Александр Класковский в пбликации на naviny.by рассказал, что его настораживает в белорусских вооруженных силах.

– Идеологическая работа в белорусской армии во многом строится на советских шаблонах и советском же историческом материале. Плюс дежурные тезисы о братстве с Россией, не учитывающие всей противоречивости отношений между бывшей империей и ее бывшей частью.

Армия — сколок общества. А белорусское общество русифицировано, непрерывно обрабатывается российской пропагандой. Многие офицеры и генералы учились в России. Иные с завистью вздыхают, сравнивая зарплаты военных у нас и в России.

И все это — факторы, которые ставят под вопрос готовность белорусских вооруженных сил отстаивать независимость страны в некий критический час. Достаточно вспомнить, как Украина потеряла Крым и каковы были масштабы предательства.

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