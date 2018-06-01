500 тысяч камер. Власти смогут онлайн следить за перемещениями и идентифицировать любого

На правовом портале pravo.by опубликовано совместное постановление силовых органов: МВД, Госконтроля, Службы безопасности президента, ОАЦ, МЧС, КГБ, Таможенного и Пограничного комитетов.

В нем говорится об организации закупки «Республиканской системы мониторинга общественной безопасности».

Фото с сайта uralskweek.kz

Известно, что документ о создании такой системы Лукашенко подписал еще в прошлом году. Но какой она будет?

В опубликованном документе перечислены следующие требования к системе, пишет «Наша Ніва»:

— Наличие системы автоматического распознавания лиц.

— Наличие системы автоматического распознавания белорусских и иностранных регистрационных знаков транспортных средств.

— Наличие фотофиксации дорожной обстановки.

— Наличие системы автоматического детектирования событий.

— Возможность подключения не менее 500 тысяч камер.

— Наличие поиска событий и обработки тревожных событий (пожаров, аварий и пр.).

— Установление факта проникновения в запретную зону и обнаружение объектов, пересекающих границу контролируемой зоны.

— Далее идет интересная формулировка: «определение праздношатания». Под праздношатанием понимается нахождение человека внутри контролируемой зоны в течение заданного времени.

— Возможность фиксации выезда на полосы встречного движения и движения в запрещенных зонах, поворота или разворота в нарушение правил дорожного движения.

— Возможность определения оставленных предметов и лиц, их оставивших.

Иными словами, похоже на то, что в Беларуси должна появиться система всеобщего видеонаблюдения вроде тех, которые существуют в некоторых развитых странах мира.

Для работы с этими данными предлагается создать Республиканский центр обработки данных.

Из документа не ясно, будет ли эта система оплачена из бюджетных средств — поставщику системы предлагается стать ее оператором и взимать с силовых структур абонентскую плату за пользование.

Блогер Егор Лебедок сказал в комментарии для Naviny.by:

– По факту, это слежение за человеком (особенно с опцией автоматического распознавания лиц), на что сейчас требуются санкция прокуратуры и начальника органа, ведущего оперативно-розыскную деятельность. В этой же связи должно быть понятно всем распределение доступа операторов системы к информации, чтобы не получалось, что работница будет следить за мужем, используя служебное положение.