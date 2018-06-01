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01.06.2018
Банкир Бабарико высмеял публикацию «Советской Белоруссии», посвященную ПВТ

Председатель правления «Белагропромбанка» Виктор Бабарико поразился в Facebook данными, которые привела газета Администрации президента.

Фото с сайта artbelarus.by

– Вот не следую я совету профессора Преображенского из «Собачьего сердца» не читать газет перед обедом и вообще газет не читать. Поэтому и вынужден задавать дурацкие вопросы, касаемые новой святыни (можно даже сказать национальной идеи) нашей ИТ-страны. Слабым оправданием мне служит то, что в прошлой жизни я сам был программистом и даже имею диплом математика-программиста, а значит испытываю тайную, но сильную страсть к этой отрасли.

Итак факт: 01.06.18 в Советской Беларуси (это такая газета, которая вроде бы выступает под брендом Беларусь сегодня), опубликована заметка на стр. 2 «Дополненная реальность», где приведены цифры по основным показателям нашей ИТ-страны и самый главный просчёт, как мне кажется, их там очень много (цифр) и они взаимосвязаны. Такая подача информации очень необычна для нашей страны в принципе, т.к. позволяет эти цифры сопоставлять, а это чревато таким понятием как анализ.

Что, в принципе, очень вредно для гражданина, т.к. любой анализ может породить дальнейшие выводы. А они могут быть разным. Поэтому у нас принято не обременять граждан возможностями анализировать – лучше цифр поменьше, а выводы однозначные – все не просто хорошо, а прекрасно.

Так вот в середине заметки сказано, что прибыль ПВТ за прошлый год – превысила миллиард. Долларов! (Это особо выделено). В конце статьи – программного продукта они произвели на 1 млрд. долларов (уже без выделения и с маленькой буквы). Сделано это 237 компаниями с 33200 сотрудников с зарплатой 4000 рублей (явно больше «по пятьсот»). Отсюда вопрос:

1.Как можно произвести программного продукта на 1 млрд., как минимум – выплатить зарплату и получить прибыль превышающую 1 млрд.?

Возможные варианты ответов:

1.Самый лучший – опечатка. Тогда буду ждать корректировки, но боюсь – не дождусь. Автор не входит в мои ФБ друзья, а газета точно не заметит личного поста в ленте.

2.Следуя названию статьи – это все происходит в дополненной реальности, в которую я ещё не погрузился, а значит пойду работать над собой.

3.В ПВТ есть скрытые от широкой общественности производимые товары (например ИТ-картошка, ИТ-мясо, ИТ-молоко или что-то ещё кроме программного продукта), которые дают невероятную рентабельность, позволяющую получать миллиардную прибыль. Тогда выдохну и пойду их искать на прилавках магазинов.

4.Может это разный доллар. Я уже писал, что прибыль написана словом миллиард и отдельно «Долларов» с большой буквы, а весь объём произведенного программного продукта – цифрой 1 млрд. долларов с маленькой. Вариант ответа мне нравится, но не знаю, чем они отличаются (кроме написания) и какой из двух долларов лучше.

5.Никаких расходов у компаний ПВТ вообще нет – зарплаты все возвращаются, все производственные мощности приобретаются за счёт сотрудников, а возникающие расходы ими же покрываются за счёт чего-то мне неведомого. Тогда это точно наше светлое будущее и я наконец дожил до новой общности человеков – ИТ-человек. Бескорыстный и приплачивающий за право жить и работать в ИТ-стране.

Тогда стыдливо умолкаю, т.к. грешен – зарплату получаю и расходы организации не компенсирую:(((. Но есть маяки – буду держать ориентир.

«Больше молчать не могу». Бабарико написал «восторженный пост» о милиции

 
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