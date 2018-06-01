Цифра дня. Какой процент белорусов сидит в тюрьмах

Как рассказали правозащитники, представитель Департамента исполнения наказаний на заседании Комитета против пыток ООН в Женеве озвучил, сколько белорусов находится в местах лишениях свободы.

— Они также заявили, что переполнения в тюрьмах и колониях с 2012 года нет, а норма — не менее 2 квадратных метров на человека в камере. Но мы не знаем точное количество заключенных и площади тюрем, — сказала TUT.BY правозащитница Раиса Михайловская.