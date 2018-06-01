В Минске задержали нетрезвого 74-летнего водителя, сбившего мать с ребенком

Минские следователи устанавливают обстоятельства.

Фото sk.gov.by

По предварительным данным, вечером 31 мая 2018-года автомобиль «Джили» на улице Матусевича сбил 24-летнюю женщину с двухлетним сыном. Мать с ребенком в этот момент переходили проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, сообщает сайт Следственного комитета.

В результате ДТП они получили тяжелые травмы и были госпитализированы.

После случившегося 74-летний водитель покинул салон. Прибывшие по сообщению очевидцев сотрудники милиции задержали мужчину.

Согласно проведенному освидетельствованию, пенсионер находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он 27 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения и был лишен права управления транспортными средствами за вождение в нетрезвом виде.

В отношении водителя возбуждено уголовное, он задержан.

Следователи обращаются с просьбой к гражданам, ставшим свидетелями ДТП и/или последующего поведения водителя, сообщить об этом по телефонам: 8 017 389 54 06, 8 033 333 67 19 либо в оперативно-дежурную службу УСК по г. Минску: 8 017 389 55 55.