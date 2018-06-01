Погода в выходные. Сухо и жарко – до +30°С

Прогноз погоды на ближайшие дни.

2 июня ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по северным и западным районам кратковременные дожди, грозы.

Ветер переменных направлений, слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +7..+13°С, во второй половине дня повысится до +22..+28°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает сайт Гидрометцентра.

3-4 июня ожидается теплая, в основном, сухая погода. Ветер западной четверти умеренный, днем 4 июня порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +10..+15°С, максимальная днем +24..+30°С.